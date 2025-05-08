إيلاف من الدرعية: أعلنت "مجموعة MBC" الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية نقل أراضي و يبدأ معها تعاون مع شركة الدرعية لإنشاء المقر الرئيسي الجديد للمجموعة في الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية.

وتهدف الشراكة إلى تطوير المقر الرئيسي الجديد لمجموعة MBC، المُدرجة في سوق الأسهم "تداول"، ضمن مشروع الدرعية؛ ليُصبح مركزًا رائدًا لإنتاج المحتوى والابتكار الإعلامي والتجارب الترفيهية عالمية المستوى، حيث سيضم المقر مكاتب MBC، واستوديوهات تصوير متطورة، ومركزًا تفاعليًا يوفّر تجربة فريدة للزوار. كما ستتولّى شركة الدرعية مسؤولية تطوير هذه المساحة بموجب اتفاقية تطوير أعمال شاملة.

وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة للدرعية كوجهةٍ جاذبةٍ للمؤسسات الكبرى، حيث ستضع هذه الخطوة مجموعة MBC في قلب المشهد الثقافي والتجاري النابض بالحياة في الدرعية، على بُعد 15 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، كما تؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة الدرعية كمركزٍ إعلاميٍ وثقافيٍ رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال وزير السياحة، الأمين العام لشركة الدرعية، معالي الأستاذ أحمد الخطيب: “تُجسد هذه الشراكة مع مجموعة MBC خطوة استراتيجية نحو تمكين الدرعية من أداء دورها كمركز عالمي جديد للأنشطة الاقتصادية والسياحية والإبداعية. فهي اليوم تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية متكاملة تجمع بين بنية تحتية متقدمة، وقطاعات واعدة في الإعلام والثقافة والضيافة، ضمن مشروع حضري يشكل نموذجًا للتنمية المستقبلية المستدامة في المملكة.

استضافة واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة ضمن هذا الإطار يعكس ثقة الشركاء في مقومات الدرعية، ويعزّز مكانتها كنقطة التقاء عالمية للمواهب والاستثمار، ووجهة متفردة تستقطب المهنيين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن ابراهيم ال ابراهيم: "يأتي إنشاء مقرنا الرئيسي الجديد في الدرعية من ضمن التزامنا برؤية 2030، إذ لا تقتصر هذه الخطوة على توسيع حضورنا إقليمياً؛ بل تهدف أيضاً إلى المساهمة في دعم استراتيجية المملكة في تمكين قطاع الترفيه والإعلام، وتشجيع الابتكار، ودفع عجلة التغيير في الصناعات الإبداعية، حيث بات الطلب المتزايد على المحتوى العربي الأصلي عالي الجودة محركاً رئيسياً لتطور صناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وختم ال ابراهيم: "من خلال مبادرات مثل إطلاق استوديوهات MBC الجديدة في النرجس بوقت سابق من العام الماضي، وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للمجموعة في الدرعية اليوم، نركز على دعم عملية تطوير وإنتاج المحتوى المحلي، وتمكين المواهب والطاقات السعودية ونقل المشهد الإعلامي والترفيهي إلى قلب المملكة العربية السعودية، وبالتالي إثراء المشهد الإبداعي في المنطقة وإيصاله إلى العالميه."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ مجموعة MBC مايك سنيسبي: "يتماشى إطلاق المقر الرئيسي الجديد لمجموعة MBC في الدرعية مع استراتيجيتنا للنمو ورؤيتنا المستقبلية، إذ تتحوّل هذه المدينة بسرعة إلى لاعب رئيسي في المشهد الإعلامي والترفيهي العالمي، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الخطوة الاستراتيجية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو: "نحن فخورون بانضمام مجموعة MBC كأول منظومةٍ إعلاميةٍ رائدةٍ تنضم لنا في حي الإعلام والابتكار، الذي تم إطلاقه قبل فترةٍ وجيزةٍ خلال هذا العام، حيث ستحتضن هذه المنطقة مساحاتٍ مكتبيةٍ عصريةٍ مبتكرة، تستوعب آلاف المهنيين في قطاعاتٍ متنوعةٍ تشمل الإعلام والتقنية والفنون، إضافةً إلى خياراتٍ سكنيةٍ وفندقيةٍ فريدةٍ من نوعها في قلب الدرعية".

وتتولّى شركة الدرعية مسؤولية تطوير مشروع الدرعية، وهو مشروعٌ حضريٌ متكامل سيوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف نسمة، ومساحاتٍ مكتبيةٍ تستوعب عشرات الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 180 ألف فرصة عمل، ويستقطب أكثر من 50 مليون زيارة سنويًا، إضافةً إلى مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقدر بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي).

ويمتد مشروع الدرعية على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، وسيضم أصولًا نوعية تشمل دار الأوبرا الملكية، و"الدرعية أرينا" متعددة الاستخدامات بسعة 20 ألف مقعد، إلى جانب نخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة لأشهر الفنادق والمنتجعات، وأكثر من 150 مطعمًا، ومجموعةً متنوعةً من المناطق التجارية والمؤسسات التعليمية المرموقة، مما يجعلها وجهةً استثنائية للتجمعات، ومركزًا عالميًا متميزًا لنمط الحياة العصري.

وتضم "مجموعة MBC" تحت مظلتها عددًا من العلامات التجارية الإعلامية الرائدة، التي تمتلك قاعدةً جماهيريةً واسعةً حول العالم. وتُدير المجموعة أكثر من 13 قناة تلفزيونية مفتوحة، وثلاث محطات إذاعية، إضافةً إلى "شاهد"، المنصة الرقمية العربية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب منظومة "استوديوهات MBC"، الرائدة إقليميًا في مجال الإنتاج الإعلامي والسينمائي، و"أكاديمية MBC"، المنصة المتخصصة في اكتشاف المواهب وتوفير فرص التعليم والتدريب في القطاع الإعلامي.

يُذكر أن MBC كانت قد افتتحت مقرها الرئيس في الحي الدبلوماسي بالرياض عام 2022م. وفي عام 2024م، وتأكيدًا لالتزامها بدعم صناعة المحتوى المحلي، دشّنت المجموعة مرافق إنتاج عالمية المستوى في حي النرجس بالرياض، كما شهد الربع الثالث من العام نفسه إطلاق أول استوديو ضمن هذه المرافق. ويبلغ عدد العاملين في المجموعة حاليًا أكثر من 2,000 موظف.