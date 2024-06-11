أعلنت بي دي باولا عن إطلاق تشكيلة أكوا التي تضم مجموعةً آسرة من المجوهرات المصممة بعناية للأجواء الصيفية. وتحتفي التشكيلة الجديدة بجمال الطبيعة وتستمد إلهامها من التموّج الهادئ لمياه البحر المتوسط، لتمنح قطعاً ترتقي بمختلف الإطلالات إلى أعلى مستويات الأناقة والجرأة.

وتتزين تشكيلة أكوا بتدرجات الألوان الصيفية الزاهية، بما فيها الأزرق والذهبي، والتي تتناغم بسلاسة مع تنسيقات الأزياء المتنوعة لتضفي ألقاً خاصاً يُثري أجواء العطلات الممتعة على رمال الشاطئ. كما تعكس قطع التشكيلة اللمسات الجمالية لمشهد الموضة الذي سادَ في تسعينيات القرن الماضي بطابعٍ عصري مبتكر، حيث تتميز بتصاميمها المتموّجة والمنحنية بانسيابيةٍ عالية.

وتبرز إمكانية التخصيص العالية للقطع كإحدى أهم العناصر في تشكيلة أكوا الجديدة، إذ تتيح لعاشقات الأناقة تعديل القطع لتناسب أساليبهنّ الفريدة، سواءً ممن يفضّلن الإطلالات البسيطة أو الجريئة والجذابة بفضل خياراتها الواسعة التي تلبي جميع التفضيلات وتمنح فرصةً رائعةً للتعبير عن الذات.

وتركز تشكيلة أكوا بشكل رئيسي على القلائد، حيث تضم تصاميم جديدة أبرزها القلائد المزينة بتصميم قطرة الماء المبتكرة والمصنوعة من الكريستال الشفاف، والتي يمكن تنسيقها مع مجموعة من المجوهرات الدائرية الجميلة للاستمتاع بإطلالة عصرية ومرحة. كما تشمل التشكيلة عقد على شكل ربطة من الجلد، مما يوفر خياراتٍ أكبر للتخصيص والتنسيق، إضافةً إلى مجموعة من التصاميم الجريئة المزينة بأجمل الأحجار الكريمة، والتي تجمع بين الحجم الكبير والأناقة العالية لترتقي بمختلف الإطلالات. وتوفر تصاميم تشكيلة ميّزة تخصيص المجوهرات مع بعضها، لتمنح عاشقات الموضة فرصة مثالية لتنسيق إطلالتهنّ الخاصة والتعبير عن أسلوبهنّ الفريد، وفق أرقى مستويات الأناقة.