

إيلاف من الرباط :أجرى وزير خارجية المغرب ،ناصر بوريطة،على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، الذي انعقد اليوم بروما،مباحثات مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.

وبحث الوزيران خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في ليبيا والشرق الأوسط.

وجاء هذا اللقاء بعد آخر اتصال جمع بين المسؤولين في 30 أبريل الماضي، والذي نوه فيه الطرفان بالشراكة الاستراتيجية الصلبة والدائمة، القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ عقود، وبالتقدم الذي أحرزه المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس، على صعيد الإصلاحات السياسية والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأشاد بلينكين ،من جهة أخرى، بالدور القيادي للعاهل المغربي في مكافحة التغيرات المناخية والاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وبحث المسؤولان أيضا، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأشاد بلينكن "بالدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في منطقة موسومة بالاضطراب".