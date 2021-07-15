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برلين: اعلنت السلطات الألمانية مساء الخميس انها تقدر حصيلة الفيضانات التي ضربت غرب البلاد ب58 قتيلا على الأقل بعد أن تحدثت في وقت سابق عن 45 قتيلا.

ولفتت وزارة الداخلية في رينانيا شمال فستفاليا الى العثور على 4 جثث إضافية ما يرفع عدد الضحايا في هذه المنطقة إلى "30 قتيلا على الأقل"، بينما اشارت مقاطعة رينانيا بالاتينا المجاورة إلى انها تتوقع تسع وفيات جديدة، بالإضافة إلى الوفيات ال19 السابقة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية في رينانيا شمال فستفاليا لفرانس برس إن "عدد الجثث التي يتم العثور عليها يزداد تقريبا ساعة بعد أخرى".

ويعتبر ما يحصل واحدة من اسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأدت الامطار الغزيرة الى ارتفاع غير مسبوق في منسوب البحيرات التي اغرقت مدنا وقرى.