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ايرفشتاد (ألمانيا): كثف عناصر من الجيش ورجال الإطفاء ليل الجمعة السبت جهود البحث عن ضحايا الدمار الذي خلفته أسوأ الفيضانات التي اجتاحت غرب أوروبا منذ عقود وأودت بأكثر من 150 شخصا وعشرات المفقودين.

وتعرضت مناطق غرب ألمانيا لأسوأ الأضرار جراء الفيضانات التي ضربت أيضا بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها.

مع حصيلة قتلى في ألمانيا وصلت إلى 133 بعد ثلاثة أيام على الكارثة، قالت السلطات إنه من المرجح العثور على المزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة. وتمت تعبئة 19 ألفا من عناصر الإنقاذ.

ارتفاع عديد الضحايا

وقالت كارولين فايتسل، رئيسة بلدية ايرفشتاد في رينانيا شمال فيستفاليا المنطقة التي تعرضت لانزلاق تربة مروع ناجم عن الفيضانات "علينا توقع العثور على المزيد من الضحايا".

في المناطق الأكثر تضررا في ألمانيا في رينانيا شمال فيستفاليا ورينانيا بالاتينات، كان السكان الذين فروا من الفيضانات يعودون تدريجيا إلى منازلهم وسط مشاهد الخراب.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة إلى ايرفشتاد "نشعر بالحزن مع جميع الذين فقدوا اصدقاء أو معارف أو أفراد من الأسرة" مضيفا "مصائرهم تفجع قلوبنا".

وأكثر من 90 من الضحايا كانوا يعيشون في منطقة أرفايلر في رينانيا بالاتينات، من بينهم 12 شخصا كانوا في دار للمعقوين غرقوا في فيضان المياه.

وقال أحد أهالي أرفايلر ويدعى غريغور دنغن إنه كان يعمل في مخبزه عندما اجتاحته الفيضانات.

وشرح "تلقيت تحذيرا مقتضبا جدا لكنه جاء متأخرا جدا ولم تكن هناك أي فرصة في أن تحمي نفسك" وأشار إلى علامة على أعلى الجدار هي المستوى الذي وصلته المياه.

وقال "شعرنا بخوف هائل".

بلجيكا

في بلجيكا المجاورة ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلا فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو السبت لمعاينة المنطقة التي تعرضت لخسائر "غير مسبوقة" في حوض نهر ميوز. وكان قد أعلن الثلاثاء يوم حداد رسمي.

كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ وهولندا، غمرت العديد من المناطق وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص في مدينة ماستريخت الهولندية.

أدى فيضان سد في منطقة هاينسبرغ الألمانية على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب دوسلدورف ليلا، إلى إجلاء أكثر من 700 شخص بشكل طارئ.

في بعض المناطق المتضررة بدأ رجال الإطفاء والمسؤولون المحليون والجنود وبعضهم على متن دبابات، مهمة ضخمة تتمثل بإزالة أكوام الركام التي تسد الشوارع.

وأقر رئيس بلدية سولينغن، المدينة الواقعة في جنوب منطقة الرور تيم كورتسباخ بأن "المهمة ضخمة".

ويتضح الآن الحجم الحقيقي للكارثة إذ يجري مسح المباني المتضررة التي سيتعين هدم بعضها، فيما تُبذل الجهود لاستعادة خدمات الغاز والكهرباء والهاتف.

وأدى تعطل شبكات الاتصالات إلى تعقيد الجهود التي تُبذل لمعرفة عدد المفقودين، فيما باتت معظم الطرق في وادي أهر الغارق بالمياه، غير سالكة.

وقال وزير الداخلية في رينانيا بالاتينات روجر ليفنتس، لوسائل الإعلام المحلية إن ما يصل إلى 60 شخصا في عداد المفقودين وأكثر من 600 أصيبوا بجروح.

وقالت الحكومة إنها تعمل على إنشاء صندوق مساعدات خاص فيما يتوقع أن تصل كلفة الأضرار إلى عدة مليارات يورو.

وستتزور المستشارة أنغيلا ميركل الأحد المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غرب ألمانيا وفق ما اعلنت السلطات المحلية المعنية السبت.

وتتوجه ميركل العائدة من زيارة للولايات المتحدة الى قرية شولد المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات والتي دمر القسم الأكبر منها. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاقليمية إن الزيارة ستتم "بعد الظهر".

وكانت ميركل قد تعهدت بتقديم "دعم في المدى القصير والبعيد من الحكومة" للبلديات المنكوبة.

أعادت الفيضانات المدمرة مسألة التغير المناخي إلى صلب الحملة الانتخابية في ألمانيا عشية الاقتراع المقرر في 26 أيلول/سبتمبر مع مغادرة ميركل السلطة بعد 16 عاما أمضتها على رأس القيادة.

هولندا

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إن العواصف التي اجتاحت أوروبا "بدون شك" ناجمة عن التغير المناخي، فيما دعا الرئيس الألماني شتاينماير من ناحيته إلى معركة أكثر "تصميما" ضد الاحترار المناخي في ضوء الكارثة.

من جانبه تحدث أرمين لاشيت من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل والأكثر حظا لخلافتها بعد الانتخابات عن "كارثة غير مسبوقة" في ولاية رينانيا شمال فيستفاليا التي يتحدر منها، وفي رينانيا بالاتينات.

وذكرت مجلة دير شبيغل الإخبارية أن العلاقة بين الاحترار العالمي والأحداث المناخية القاسية مثل هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات ستسلط الضوء على استجابة المرشحين لمسألة تغير المناخ.

وقالت"ستكون هناك تأكيدات في الأيام القادمة بأن تلك المسألة لا تمثل مشكلة للحملة ولكنها بالطبع كذلك" مضيفة "يريد الناس أن يعرفوا كيف سيقودهم السياسيون في وضع كهذا".

وقالت شركة إعادة التأمين الالمانية العملاقة ميونيخ ري إن على الدول أن تتوقع زيادة "وتيرة وشدة" الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي، داعية إلى اتخاذ خطوات وقائية "ستكون في نهاية الدراسات، أقل كلفة".