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إيلاف من لندن: لن يُطلب من الأشخاص الملقحين بالكامل قانونًا إجراء اختبار فيروس كورونا لتجنب العزلة إذا "تعرضوا لأي تتبع من جانب تطبيق هيئة الصحة اعتبارًا من 16 آب/أغسطس.

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين تعرضوا للطعن المزدوج لن يضطروا بعد الآن إلى العزلة بعد الاتصال بشخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا COVID-19 من ذلك التاريخ.

وكان من المتوقع أن يضطر الناس إلى إجراء اختبار لترك العزلة بدلا من ذلك، لكن وزير الصحة ساجد جاويد أكد أن الاختبارات ستكون موصى بها وليست إلزامية، ما لم تظهر عليك الأعراض.



لا اجبار

وقال الوزير جاويد: "ما نخطط للقيام به في 16 أغسطس، إذا تعرضت للطعن المزدوج، فلن تحتاج إلى عزل نفسك، لكننا بالتأكيد نوصي بإجراء اختبار لهم".

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك إلزاميًا، أضاف السيد جافيد: "لن يكون أمرًا إجباريًا".

وهذا يعني أن الأفراد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بحلول منتصف أغسطس لن يضطروا إلى عزل أو إجراء اختبار فيروس كورونا إذا تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق بحالة إيجابية ما لم يشعروا هم أنفسهم بالتوعك.

وسيكون هذا هو الحال سواء تم تنبيه شخص ما عبر التطبيق أو من خلال مكالمة من المتابعة والاختبار من جانب هيئة الصحة الوطنية NHS Test and Trace.

بشرى سارة

ورداً على التغيير الذي طرأ على وسائل التواصل الاجتماعي ، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الضيافة والترويح UKH Hospitality Kate Nicholls: "بشرى سارة إذا كانت هذه هي الحالة ولكن الشركات بحاجة إلى معرفة القواعد التي تطبقها على وجه السرعة اعتبارًا من 16 أغسطس وتحتاج أيضًا إلى إجراء اختبار عملي لإصدار نظام هؤلاء العمال لم يتم تطعيمهم بالكامل بحلول ذلك التاريخ - ولا سيما مفتاح الضيافة ".

ويأتي قرار تخفيف قواعد العزلة في الأسبوع الذي خرج فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون من فترة العزلة الذاتية.

وكان تم إجبار رئيس الوزراء ووزير الخزانة ريشي سوناك على الحجر الصحي بعد أن تم التعرف عليهم على أنهم على اتصال وثيق بوزير الصحة ساجيد جاويد الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، طُلب من زعيم حزب العمال السير كير ستارمر العزل بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا.



توصية بالحجر

وفي الوقت الحالي، يجب على الأشخاص الذين تم تنبيههم بواسطة تطبيق هيئة الصحة الوطنية NHS التاجي بعد الاتصال بشخص مصاب بالفيروس الحجر الصحي لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة اللقاح الخاصة بهم - مع استثناءات قليلة بما في ذلك عمال الطوارئ.

وإذا طُلب من الفرد أن يعزل عن طريق اختبار وتتبع NHS، فإن فترة العزل تكون ملزمة قانونًا، بينما إذا تم إخطارهم من قبل التطبيق، يُنصح بذلك فقط.

وستتغير هذه القاعدة في 16 أغسطس، عندما تأمل الحكومة في إلغاء العزل لأولئك الذين يتعرضون للطعن المزدوج ما لم تظهر عليهم أعراض الفيروس.

يشار إلى أنه تم إجبار أكثر من 600 ألف شخص على الحجر الصحي في الأسبوع حتى يوم 14 يوليو.



انخفاض الحالات

ويوم الثلاثاء، انخفض عدد الإصابات في المملكة المتحدة لليوم السابع على التوالي، مع 23.511 حالة إصابة جديدة بكورونا و131 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

لكن الأرقام أظهرت أعلى عدد من الوفيات اليومية منذ 17 مارس، عندما تم الإبلاغ عن 141 حالة وفاة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسعت الحكومة قائمة القطاعات القادرة على تجنب الحجر الصحي كجزء من مخطط تجريبي. كما قامت بزيادة عدد مواقع الاختبار في جميع أنحاء إنكلترا - حيث تمت إضافة 1200 موقع جديد إلى 800 موقع قيد التشغيل بالفعل.

وقالت الحكومة إن الخطة الموسعة ستشمل الآن الأشخاص العاملين في السجون والدفاع والاتصالات والفضاء والأسماك وإدارة الجمارك HMRC.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن الأفراد الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية مثل الشرطة والإطفاء وقوات الحدود سينتقلون إلى اختبار التدفق الجانبي اليومي بدلاً من الاضطرار إلى العزل - بغض النظر عن حالة اللقاح.

وكان عمال خدمات الطوارئ وغيرهم من الموظفين المهمين، بما في ذلك العاملين في النقل والشحن والنقل، مؤهلين بالفعل للإعفاء ولكن فقط إذا حدد أصحاب العمل أسمائهم وأنهم تعرضوا لضربات مزدوجة.

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