واشنطن: التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، المعارضة البيلاروسيّة التي تعيش في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا التي وصلت إلى واشنطن قبل عشرة أيام.

وقال بايدن في تغريدة مرفقة بصورة تظهره وهو يتحادث مع تيخانوفسكايا "تشرّفت بمقابلة تيخانوفسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح"، مضيفًا "تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب البيلاروسي في سعيه من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان العالميّة".

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ