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هونغ كونغ: حُكم على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أوّل شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.

ودين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاماً، الثلاثاء بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدرّاجة نارية، والإنفصال لرفعه علم حركة الإحتجاج أثناء تجمّع في الأول من تموز/ يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي. وحكم القضاة عليه بالسجن تسع سنوات للتهمتين أثناء جلسة نطق بالحكم.