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إيلاف من لندن: اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق عن بدء تدفق المراقبيين الاممين على البلاد قادمين من مختلف دول العالم لدعم العملية الانتخابية التي ستجري الاحد المقبل.. فيما دعا الكاظمي الشباب الى التصويت لصنع التغيير.



وقد التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت lu المراقبين القادمين إلى العراق من مختلف أنحاء العالم لدعم العملية الانتخابية في البلاد "التي يقودها ويملكها العراقيون في 10 أكتوبر حيث ستكون الأمم المتحدة ، كما كانت دائما ، شريكة لجميع العراقيين. #اننتخب_العراق".

الامم المتحدة: شركاء للعراقيين



واشارت البعثة في بيان مساء الاحد تابعته "ايلاف" قائلة " الأمم المتحدة ، كعادتها دائما ، ستكون شريكة لجميع العراقيين. # Vote4Iraq " . وقالت "يأتي مشرفو الأمم المتحدة إلى العراق من جميع أنحاء العالم. إنهم يراقبون الانتخابات التي يمتلكها العراق ويقودها بنفسه . إن الأمم المتحدة هي نصيب كل الشعب العراقي".



وشددت بلاسخارت على انه من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة.. مبينة ان بعثة الامم المتحدة حاليا تختلف عن البعثات السابقة اذ ان بعثة عام 2018 كانت مقتصرة على جزء بسيط من المساعدة الامنية فقط لكن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية ضخمة . واضافت "في الوقت الحالي يجري نشر مراقبين كما سيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات وسيكون اسهام البعثة اكبر بكثير من بعثة عام 2018 .

ونوهت الى "وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية فضلا عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية وسيتولى الجميع الاشراف على الانتخابات".





عدد من المراقبين الدوليين للانتخابات العراقية لدى وصولهم الاحد الى بغداد (البعثة الاممية)



تواصل تسجيل المراقبين الدوليين



ومن جانبها كشفت المفوضية العراقية العليا للانتخابات العراقية امس انها قامت باعتماد وإصدار الهويات التعريفية الى 640 مراقباً دولياً من بين 800 يصلون العراق تباعا كما تقول الامم المتحدة.

واوضحت البعثة ان بلاسخارت قد اجرت خلال اليومين الماضيين لقاءات في محافظتي البصرة والناصرية الجنوبيتين مع مجموعة واسعة من المحاورين العراقيين بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني حيث كان الهدف العام من زيارتها هو الاستماع إلى آراء الناخبين بشأن الانتخابات المقبلة وشرح كيفية دعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية.



واشارت البعثة في بيان تابعته "ايلاف" الى ان بلاسخارت التقت في الناصرية مع محافظ ذي قارأحمد الخفاجي حيث تحدثا عن أهمية انتخابات الاحد المقبل ودعم الأمم المتحدة المستمر للعملية الانتخابية. ونوهت الى انه "في ذي قار أيضًا حيث انطلقت حركة (تشرين الأول) الاحتجاجية التقت بلاسخارت مع المجتمع المدني وأشادت بشجاعة الكثير من العراقيين .



واوضحت البعثة انه خلال وجودها في البصرة فقد اجتمعت بلاسخارت مع محافظها أسعد العيداني اذ اتفقا على ضرورة حماية حقوق جميع المرشحين والناخبين .. كما التقت بأعضاء المجتمع المدني حيث أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة كانت مطلبًا شعبيًا رئيسيًا خلال احتجاجات تشرين الأول عام 2019 وشددت على أهمية ضمان ممارسة الفرد لحقوقه الانتخابية والمساعدة في تشكيل مستقبل البلاد.

الكاظمي للشباب: ادلوا بأصواتكم لصنع التغيير



وعلى الصعيد نفسه فقد دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شباب البلاد الى الادلاء بأصواتهم في انتخابات الاحد المقبل لصنع التغيير.

وكتب الكاظمي في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها "ايلاف" قائلا "شبابنا هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب من أجل إحداث التغيير والإصلاح، بوعيكم ووطنيتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرساً وطنيا".. وخاطب الشباب قائلا "انتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، انتخب من يمثل روح الوطنية العراقية.. موعدنا 10 تشرين الأول، لصنع التغيير".



(تغريدة الكاظمي على تويتر بدعوة الشباب للتصويت وصنع التغيير)

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار مايو عام 2020 والتي شنت حربا على الفساد وشكلت هيئة عليا لمتابعة قضاياه الخطيرة وقررت اجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين.



يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما يجري الاقتراع في (8273) مركزا وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا .