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إيلاف من لندن: من المتوقّع أن توجه الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية، رسالة شخصية خاصة بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) بينما تستعد لأول فترة احتفالية لها منذ وفاة دوق إدنبرة.

ونشر قصر باكنغهام صورة للملكة التقطت أثناء تسجيل خطابها الاحتفالي السنوي، التي كان تم تصويرها الأسبوع الماضي، وتظهرها جالسة خلف مكتب في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور التي هي مقر إقامة الملكة منذ جائحة كورونا.

وتوجد على المكتب صورة واحدة لها وللأمير فيليب تم التقاطها في عام 2007 في برودلاندز، التي كانت في يوم من الأيام منزل عم فيليب اللورد مونتباتن، حيث أمضيا جزءًا من شهر العسل.

الصورة الملكية

وكان تم التقاط الصورة للاحتفال بذكرى زواجهما الماسية وأعيد إنشاء صورة كن تم التقاطها في شهر العسل في عام 1947.

وفي الصورة الجديدة، ترتدي الملكة، اللون الأحمر الفاتح، مع نفس بروش أقحوان الياقوت الذي كانت ترتديه في كلتا الصورتي 2007 و1947.

ولم يكشف القصر الملكي أبدًا عن تفاصيل ما ستقوله الملكة، ولكن يتم عادة اختيار الموضوع والكلمات بعناية من قبل الملكة نفسها، بمساعدة السكرتاريا الخاصة.

وهذا هو أول عيد ميلاد مؤثر حيث ستحتفل الملكة من دون زوجها دوق أدنبرة الذي كان توفي في نيسان/أبريل 2021 عن 99 عاماً. وكان الزوجان متزوجين منذ 73 عاماً. ووصفته الملكة في بيان أعلنت وفاته بأنه "زوجها الحبيب".

ومنذ نيسان/أبريل، أشادت الملكة بزوجها الراحل خلال خطاباتها في افتتاح البرلمان الاسكتلندي وفي رسالة فيديو تم بثها لقادة العالم في قمة تغير المناخ COP26 في غلاسكو.

لا زيارة لساندرينغهام

ويلاحظ أنه في الصورة الجديدة، تبدو الملكة البالغة من العمر 95 عامًا أنحف مما كان عليه في الأشهر الأخيرة. لكن من المفهوم أنها في حالة جيدة واستمرت في القيام بمهام خفيفة بعد أن نصحها الأطباء بالراحة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

ويوم الإثنين، أكد القصر الملكي أنّ الملكة لن تقوم برحلتها السنوية إلى ساندرينغهام في عيد الميلاد هذا العام وستقيم بدلاً من ذلك في وندسور.

ومن المفهوم أنه كان قرارًا شخصيًا اتخذته الملكة بعد دراسة متأنّية. وهذه هي السنة الثانية التي تقيم فيها في وندسور. في العام الماضي كانت مع الأمير فيليب وبعض الموظفين.

وتم التأكيد يوم الخميس على أنّ أمير ويلز ودوقة كورنوال سيكونان مع الملكة في يوم عيد الميلاد. ومن غير الواضح ما إذا كان أفراد العائلة الآخرون سينضمون إليهم أيضًا. يعيش الأمير أندرو وعائلته في عزبة وندسور ويعيش الأمير إدوارد وعائلته في مكان قريب.

أما بالنسبة للأميرة آن وهي ابنة الملكة الوحيدة، حاليًا بالعزل بعد أن ثبتت إصابة زوجها تيم لورانس بفيروس كورونا، وسيقضي دوق ودوقة كامبريدج عيد الميلاد في نورفولك مع بعض أفراد عائلة كيت.