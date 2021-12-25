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بيني (الكونغو الديموقراطية): قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة السبت في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تتعقّب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأعلن الكولونيل نرسيس موتيبا المسؤول العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في شرق البلاد) أن "قنبلة، شحنة ناسفة انفجرت في وسط مدينة بيني".

وتابع "أطلب من السكان العودة إلى منازلهم حفاظا على أمنهم"، من دون إعطاء أي حصيلة.

وأفاد مراسل فرانس برس أنه شاهد ثلاث جثث ممزقة.

ويشنّ الجيشان الكونغولي والأوغندي عملية مشتركة منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضد القوات الديموقراطية المتحالفة في منطقة بيني الواقعة في ولاية إيتوري الكونغولية.

ويقع المعقلان الأخيران اللذان تمت السيطرة عليهما في وسط محمية فيرونغا الوطنية في جنوب بيني.

وتنشط القوات الديموقراطية المتحالفة في الكونغو الديموقراطية منذ عام 1995 في المناطق الحدودية مع أوغندا، وتعد الجماعة المسلحة الأكثر دموية وهي مسؤولة عن قتل آلاف المدنيين.

كما تحملها أوغندا مسؤولية اعتداءات نفذت أخيرا وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يصف الجماعة بأنها "ولايته في وسط إفريقيا".

وسبق أن أعلن الجيشان في 19 كانون الأول/ديسمبر تدمير معاقل ومعسكرات للجماعة في عمليات قصف بمناطق عدة في بيني وإيتورو.

وأكد الجيش الأوغندي حينها أن العمليات "ستكثّف في قطاعات عدة، بعد دحر الإرهابيين من معاقلهم السابقة".