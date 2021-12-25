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إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، عن اعتقال متسلل مسلح داخل أراضي قلعة وندسور، حيث تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عيد الميلاد.

وقال بيان لشرطة وادي التيمز، إن ضباط من وادي التيمز وشرطة العاصمة استجابوا لخرق أمني حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت غرينتش داخل أراضي قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير.

وقال مصدر في قصر باكنغهام يوم الاثنين الماضي إن الملكة إليزابيث الثانية لن تسافر كما هو معتاد إلى مزرعة ساندرينغهام في اسكوتلندا للاحتفال بعيد الميلاد، وبدلاً من ذلك تحتفل في قلعة وندسور، مع انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا من ساوثهامبتون ولا يزال رهن الاحتجاز في هذا الوقت.

وقالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي التايمز: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه لموقع محمي أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت". وعلم لاحقا أن السلاح لم يكن سلاحا ناريا.

عمليات أمنية



وأضافت: "يمكننا أن نؤكد أن العمليات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل إلى الأرض ولم يدخل أي مبنى". وتابعت "تم إبلاغ أفراد العائلة المالكة بالحادث".

وقالت ميرز إنه "تم ابلاغ افراد من العائلة الملكية بالحادث"، وتابعت: "لا نعتقد ان هناك خطراً اكبر على الجمهور".

في وقت سابق من يوم السبت، تم تصوير أفراد آخرين من العائلة الملكية في وندسور أثناء حضورهم قداسًا في كنيسة سانت جورج قبل قضاء يوم عيد الميلاد مع الملكة.

وانضم إلى الأمير تشارلز وكاميلا في الكنيسة الصغيرة الواقعة في أراضي قلعة وندسور كل من إيرل وكونتيسة ويسيكس ودوق ودوقة غلوستر

