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بوكافو (الكونغو الديموقراطية): أغلقت المدارس والمتاجر ومحطات الوقود أبوابها في عدة مدن في إقليم جنوب كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث استجاب السكان للإضراب العام الذي تمت الدعوة إليه احتجاجاً على مشروع لنشر وحدات من الشرطة الرواندية.

منتصف كانون الأول/ديسمبر، تم توقيع مذكرة تفاهم في كيغالي بين قيادة الشرطة في رواندا وجمهورية الكونغو الديومقراطية، تم بموجبها تحديد غوما، عاصمة اقليم شمال كيفو، لتكون مكان نشر الشرطة الأجنبية، وخصوصاً الراوندية، من أجل تعزيز التعاون لمكافحة التهريب.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أسفرت تظاهرة ضد الجريمة والوجود المفترض للشرطة الرواندية في غوما والذي نفته السلطات، إلى مقتل أربعة أشخاص.

وبقي النشاط مشلولاً الثلاثاء في بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، حيث دعت منظمات المجتمع المدني إلى يوم "مدينة ميتة".

وقال الأمين العام الإقليمي لنقابة المعلمين الكاثوليكية في جنوب كيفو جاك سيريموامي لوكالة فرانس برس إنّ "جميع المدارس لم تفتح أبوابها الثلاثاء. طلبنا من المعلمين البقاء في منازلهم استجابة لدعوة المجتمع المدني إلى الإضراب".

وأشار برودينت مباما سكرتير جمعية مالكي السفن في بحيرة كيفو إلى أنّ "السفن المتجهة إلى غوما المجاورة لم تغادر ميناء بوكافو".

وكانت حركة السير على طريق المطار الذي عادة ما يشهد اختناقات مرورية، خفيفة للغاية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.