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بوكافو (الكونغو الديموقراطية): أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديموقراطية مقتل 18 من المسلحين واثنين من جنودها في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات شرق البلاد.

وقال المتحدث العسكري في إقليم جنوب كيفو الميجور ديودون كاسيريكا إنّ وحدة تضم تعزيزات تعرّضت لهجوم أثناء مرورها في قرية كاغوغو بمنطقة أوفيرا صباح الثلاثاء.

وأوضح أن المهاجمين كانوا "عناصر ميليشيا من ائتلاف مكانيكا تويغوانيهو" في إشارة إلى مجموعة مسلحة تقول إنها تمثل جماعة بانيامولينغي، التي تضم كونغوليين توتسي من أصول رواندية.

وفي "تبادل إطلاق النار، قتل الجيش 18 من العناصر المسلحة" فيما قُتل جنديان وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، وفق المتحدث.

مجموعات مسلّحة

وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديموقراطية، وفق مجموعات رصد، العديد منهم إرث حروب إقليمية اندلعت في التسعينات الماضية.

ويتزعم ائتلاف مكانيكا تويغوانيهو الكولونيل ميشال روكوندو مكانيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 وأنشأ قوة مسلحة في مرتفعات فيزي بجنوب كيفو.

والمنطقة مسرح لنزاعات قديمة على الأراضي والمصادر بين بانيامولينغي من جهة، وجماعات بيمبي وفوليرو ونيندو من جهة أخرى.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين مقاتلي بانيامولينغي والجيش الكونغولي في الأشهر الماضية.

في 28 كانون الأول/ديسمبر، قُتل كولونيل وثلاثة جنود إضافة إلى 12 مسلحاً.