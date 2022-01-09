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إيلاف من لندن: توقعت مصادر بريطانية بإمكانية وضع "منطقة حظر طيران" فوق قلعة وندسور وهي مقر الملكة منذ بدء جائحة كورونا.

وتأتي التوقعات في الوقت الذي تقوم فيه شرطة العاصمة البريطانية بمراجعة الترتيبات الأمنية، في القلعة الملكية التاريخية في مقاطعة بيركشاير.

وتم تقديم طلب للحصول على أمر المجال الجوي المحظور، وفي حالة الموافقة عليه، ستمنع الطائرات من التحليق على علو يصل إلى 2500 قدم فوق و1.5 ميل بحري حول قلعة وندسور.

وقالت شرطة العاصمة إن الأمر "سيعزز الأمن في موقع تاريخي وسيحافظ على حياة المجتمع في مكان قريب بأمان". وأضافت نه تم تطبيق الأمر كجزء من مراجعتها المستمرة للترتيبات الأمنية وليس بسبب أي تهديد أو معلومات استخبارية محددة.

وفي يوم عيد الميلاد، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا بينما زُعم بحوزته قوس ونشاب في قلعة وندسور. وقالت شرطة العاصمة إنه تم تقسيمه بموجب قانون الصحة العقلية.

ويقوم ضباط التحقيق أيضًا بمراجعة مقطع فيديو يظهر فيه شخصية ملثمة ترتدي قلنسوة داكنة تحمل قوسًا ونشابًا وتخاطب الكاميرا بصوت مشوه، قائلة إنها تريد "اغتيال الملكة" في مهمة "انتقام".

أمر وزيرة الداخلية

وتسبب الحادث في أن تأمر وزيرة الداخلية بريتي باتيل بالنظر في تعزيز الضوابط على ملكية الأقواس في بريطانيا. وقالت شرطة العاصمة إنه تمت دعوة المجتمع المحلي لإبداء آرائه حول طلب أمر المجال الجوي المقيد.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "كجزء من مسؤولياتنا تحت قيادة الحماية الملكية والمتخصصة، فإن شرطة العاصمة هي المسؤولة عن حفظ الأمن داخل منطقة قلعة وندسور ونعمل عن كثب مع شرطة وادي التايمز لضمان القلعة والمناطق المحيطة بها. يتم الاحتفاظ بالمناطق آمنة ومأمونة".

وأضاف: "كجزء من مراجعتنا المستمرة للترتيبات الأمنية في قلعة وندسور، وبالعمل بالشراكة مع شرطة وادي التايمز، تقدمنا بطلب للحصول على طلب مجال جوي مقيد حتى 2500 قدم في دائرة نصف قطرها 1.5 ميل بحري حول قلعة وندسور".

وفي الأخير، أكد المتحدث: "لم يحدث هذا ردًا على أي تهديد أو معلومات استخباراتية محددة ، ولكن كان القصد منه زيادة تعزيز الأمن في موقع مميز والحفاظ على حياة المجتمع في مكان قريب".

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