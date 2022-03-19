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دار السلام: قُتل 22 شخصاً على الأقل وأصيب 38 آخرون في تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة في شرق تنزانيا الجمعة، على ما أعلنت الرئاسة التنزانية.

وقدمت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن في بيان أصدرته الرئاسة مساء الجمعة تعازيها بضحايا الحادث.

وأبدت حسن "الحزن على موت الأشخاص الـ22"، داعية عبر تويتر "مستخدمي الطرق إلى احترام قواعد المرور".

وأوضحت الرئاسة أن الحادث وقع قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب ميليلا كيباوني في منطقة موروغورو على بعد حوالى مئتي كيلومتر في غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام.

وقال مسؤول الشرطة الإقليمية في موروغورو فورتوناتوس مسلم إن "سائق الشاحنة التي كانت تقوم برحلة من ميناء دار السلام إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، كان يتجاوز دراجة نارية عندما اصطدمت المركبتان من الأمام"، عازياً الحادث إلى تهور سائق الشاحنة.

وأشار فورتوناتوس مسلم إلى أن حافلة الركاب كانت انطلقت من مدينة مبيا في جنوب تنزانيا إلى مدينة تانغا الساحلية في شمال شرق البلاد.

وكان أربعة اشخاص آخرين قضوا الاثنين في حادث مروري آخر لحافلة كانت متجهة من مدينة تندوما (جنوب غرب) على الحدود مع زامبيا إلى العاصمة الاقتصادية دار السلام.