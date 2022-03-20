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إيلاف من بيروت: لسنوات، كان الأوروبيون الغربيون يرفضون السياسيين من بولندا ودول البلطيق كلما دقوا ناقوس الخطر بشأن التهديد التوسعي الذي يشكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إنهم يدركون الآن أنه كان عليهم الاستماع إلى دول لديها معرفة أعمق كثيراً بالكرملين، وذاكرة تاريخية مريرة للعنف الذي لا تتردد موسكو في إطلاقه لتحقيق أهدافها.

بدلًا من ذلك، اتبع الغربيون طريق الاسترضاء التجاري والسياسي لبوتين، بقيادة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والذي أدى الآن إلى نتائج عكسية بشكل مذهل مع غزو أوكرانيا وقصف مدنها والهجرة الجماعية. قال رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي السابق: "لقد استغل الأوروبيون الغربيون رعايتنا طوال الثلاثين عامًا الماضية. لسنوات، كانوا يقولون: كما تعلمون، أنتم من أوروبا الوسطى شديدة التوتر وحساسية مفرطة متحيزون ضد روسيا".

جدار من الطوب

يقول الشرقيون إنهم اصطدموا بجدار من الطوب عندما قدموا نداءات لزيادة انتشار الناتو، ولفتوا الانتباه إلى الهجمات الإلكترونية ودعوا برلين إلى عدم السماح للاتحاد الأوروبي بأن يكون رهينة لخطوط الأنابيب العملاقة التي تضخ الغاز مباشرة إلى ألمانيا. أثار سيكورسكي الصريح والمشاكس، وزير الدفاع آنذاك، غضبًا في الدوائر الدبلوماسية ذات البشرة الرقيقة في عام 2006 عندما تجرأ على مقارنة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا نورد ستريم، الذي تجاوز بولندا، باتفاق مولوتوف-ريبنتروب لعام 1939 الذي انقسم بولندا بين النازيين والسوفيات. رأى زعماء بولندا ودول البلطيق غزو روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 عتبة محددة تشير إلى أن بوتين بحاجة إلى التوقف عن طريق استعراض حقيقي للقوة من الغرب، وإلا فسيواصل مهاجمة المزيد من الأهداف. لكن في اجتماعات غير مثمرة في بروكسل، وجد دبلوماسيون بولنديون ودبلوماسيون من دول البلطيق أن معظم دول الاتحاد الأوروبي كانت مترددة في فرض عقوبات شديدة على موسكو على الرغم من غزوها لحليف من الاتحاد الأوروبي. أطلق المعسكر الغاضب المناهض لبوتين على المعارضة التي تقودها إيطاليا للعقوبات اسم تجمع "كلوب ميد".

يعود حذرهم من موسكو إلى قرون مضت. فقدت بولندا استقلالها في القرن الثامن عشر أمام تحالف من المهاجمين بقيادة روسيا، وحارب روسيا في انتفاضتين دمويتين وفاشلتين في القرن التاسع عشر، وحقق انتصارًا مذهلًا على السوفياتات الشيوعية في عام 1920. واستولى الاتحاد السوفياتي في عام 1939 على نصف بولندا وفرض عقوبة دموية، وأعدم 20 ألف أسير حرب مع ترحيل مئات الآلاف من المدنيين قبل إخضاع بولندا ما بعد الحرب لأربعة عقود من الديكتاتورية الشيوعية. وتمتعت دول البلطيق بعقدين من الاستقلال بين الحربين قبل أن يتم ضمها من قبل الاتحاد السوفياتي. قُتل الآلاف ورُحل عدد أكبر في عمق الاتحاد السوفياتي. كانت بلدانهم مستعمرة من قبل المستوطنين الروس، وبالكاد نجوا لاستعادة استقلالهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

سيد واحد

نشأت أحدث دورة للعدوان الروسي في عام 2007. في ذلك العام، ألقى بوتين خطابًا في مؤتمر ميونيخ للأمن قدم أساسًا للعديد من القرارات التي تلت ذلك. في الخطاب، انتقد الولايات المتحدة لإيجاد عالم أحادي القطب "فيه سيد واحد، وسيادة واحدة"، وانتقد توسع الناتو باتجاه الشرق وتحدى نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا. بدأ سيكورسكي، الذي أصبح كبير الدبلوماسيين البولنديين في نفس العام، في طلب المزيد من قوات الناتو في بلاده. بعد كل شيء، كان لدى ألمانيا 35000 جندي أميركي متمركزين هناك، وبدا أن بذل المزيد من الجهود نحو إعادة توازن القوة في مواجهة حملات التحديث العسكرية الروسية يبدو منطقيًا.

لم يكن كل من في الناتو يعتقد ذلك في ذلك الوقت. "عندما طلبت في مناسبات عديدة أن تتحقق عضويتنا في الناتو من خلال الوجود المادي - وكنت أطلب فقط لوائين، أي ما يعادل 10000 جندي أميركي - كان هذا يعتبر أمرًا شائنًا. ألمانيا على وجه الخصوص، ولكن دولًا أخرى أيضًا، وجدت نفسها لأول مرة في التاريخ محاطة بدول صديقة بشكل حصري. ولم يشعروا بألمنا لكوننا بلدًا خاصًا، أو على حافة عالم الديمقراطية وسيادة القانون والأمن"، كما قال سيكورسكي. بعده، كانت الرسائل المتعلقة بخروج موسكو من وارسو أكثر تعقيدًا منذ أن تولى حزب القانون والعدالة القومي السلطة في عام 2015. وفاز بفضل نظرية مؤامرة غير صحيحة مفادها أن روسيا كانت مسؤولة عن حادث تحطم طائرة عام 2010 أودى بحياة رئيس بولندا. والعديد من كبار المسؤولين. أنفقت الحكومة البولندية طاقتها في تصوير ألمانيا على أنها عدو، ودخلت في حرب مع الاتحاد الأوروبي على سيادة القانون، وشنت هجمات على المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا والمتحولين جنسيًا، وتتجول مع حلفاء بوتين اليمينيين مثل ماتيو سالفيني الإيطالي وفرنسا مارين لوبان.

"لا تعرفون شيئا'

يتذكر الإستونيون حلقة أخرى في عام 2007. في أبريل، تعرضت خوادم الكمبيوتر في دول البلطيق لموجة هائلة من هجمات DDoS (رفض الخدمة الموزعة) على مواقع الويب العامة والخاصة على حد سواء، مما أدى بشكل أساسي إلى إغلاق الدولة بأكملها رقميًا لأسابيع. تم نشر ما يقرب من مليون جهاز كمبيوتر "زومبي"، وفقًا لوزير الدفاع آنذاك، بعد فترة وجيزة من خطة لنقل "النصب التذكاري السوفيتي لمحرر إستونيا" من وسط مدينة تالين. وبينما نفت الحكومة الروسية مرارًا وتكرارًا تورطها في الهجمات الإلكترونية، كانت إستونيا غير مقتنعة. ولكن ما كان أكثر إثارة للصدمة للمسؤولين في تالين لم يتبع بعد، عندما عرضوا قضيتهم على دول الناتو الزميلة.

"أخبرنا بعض حلفائنا في الناتو في أوروبا،" أوه، أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه، فأنت فقط تعانى من الخوف من روسيا "- وكان هذا في وقت من الأوقات من قبل أشخاص لا يعرفون جهاز كمبيوتر قال توماس هندريك إلفيس، الذي كان الرئيس الإستوني وقت الهجمات الإلكترونية، " ولد في السويد بعد فرار والديه من الاحتلال السوفياتي. في النهاية، أجرى الناتو تقييمًا داخليًا. لأسباب لغوية وتاريخية - إضافة إلى الخوف الخالص من الخطر عبر الحدود - غالبًا ما تتمتع دول البلطيق بذكاء وتحليلات ممتازة للنشاط الروسي، لكنها قد تجد نفسها مُهمَلة تمامًا. وقال ريهارد كولس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان لاتفيا، أن ريجا شاركت في تحذير الناتو بشأن الطموحات الروسية قبل غزوها لجورجيا في عام 2008.

لكن كولز قال إنه كان يجد صعوبة في إقناع نظرائه في الغرب بمدى خطورة بوتين. "بشكل عام، حذرت دول البلطيق زملائنا في الغرب من توخي اليقظة وعدم الوقوع في السذاجة القائمة على التمني. أن الاستعداد المستمر لاستئناف العلاقات مع روسيا، بغض النظر عن الخروقات، هو ما أوصلنا إلى يومنا هذا، للأسف".

اختارت الولايات المتحدة أيضًا، تحت إدارة باراك أوباما، "إعادة ضبط الوضع" مع روسيا في عام 2009. ومن المعروف أن هذه الإيماءة بدأت بداية متقنة عندما قدمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لنظيرها الروسي سيرجي لافروف زرًا أحمر كبير، ولكن مع كلمة روسية خاطئة مكتوبة عليها.

بغض النظر عن الروسي السيئ، كان القرار الذي وصفه إلفيس بأنه "كارثي". الزعيم الأوروبي الوحيد الذي "فاجأه" دائمًا هو "أنجيلا ميركل". نشأت خلف الستار الحديدي، لكنها أثبتت أنها غامضة بشأن ما إذا كانت قد أدركت المخاطر حقًا. قالت إلفيس: "على انفراد، يبدو أن لديها القليل من الأوهام، لكن أعتقد أنها رأت ذلك علنًا، وهذا شيء عليها أن تفعله. أو كانت تخبرني بأشياء لم تؤمن بها. لا أعرف. لا أستطيع أن أقول ".

الآن عيون الجميع منفتحة على طبيعة بوتين الحقيقية. اعتبارًا من 24 فبراير، كانت هناك هذه الثورة الدرامية وكل هذا. لكن الأمر تطلب حقًا غزوًا، وغزوًا وحشيًا لأوكرانيا لجعل الناس يجلسون. وبالنظر إلى سلوكهم السابق، مع غزو شبه جزيرة القرم وغزو جورجيا... ولكن الآن، على ما أعتقد، كان هذا مبالغًا فيه لدرجة أنهم اضطروا إلى الرد "، تابع إلفيس.

الوحدة على المحك

في أغسطس 2014، بعد أشهر من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاشات محتدمة حول المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه لفرض عقوبات على الكرملين. وكالعادة، انحازت دول البلطيق إلى جانب البولنديين والبريطانيين والسويديين للمطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة. جاء المعسكر المعارض من الدول الشيوعية السابقة، المجر وسلوفاكيا - وكلاهما يحكمه شعبويون موالون للكرملين.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "إن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب... تسبب ضررًا لنا أكثر مما تلحقه بروسيا". "في السياسة، هذا يسمى إطلاق النار على القدم".

ورد وزير الخارجية الليتواني آنذاك ليناس لينكيفيوس بالقول إنه من الأفضل إطلاق النار على قدمك بدلًا من إطلاق النار على رأسك. كانت الرسالة واضحة: إذا سُمح لبوتين بالهروب من شبه جزيرة القرم، فسيواصل حروبه للتوسع. أعرب لينكفيتيوس عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات من الغرب على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ردًا على توسع بوتين. وأشار إلى اجتماع مجلس الناتو الروسي لعام 2008 في رومانيا، حيث كان بوتين يصف أوكرانيا بالفعل بأنها "مخلوق مصطنع". لم يمر المصطلح مرور الكرام. رد أندرس فوغ راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركي في ذلك الوقت قبل أن يصبح أمينًا عامًا لحلف الناتو، على بوتين بالقول أن هذه ليست طريقة الحديث عن الشركاء.

قال لينكفيتيوس: "بوتين يعني ما يقول. والآن، لنتظاهر بأننا مندهشون من حدوث خطأ ما، فهذا كثير جدًا". عندما احتشدت قوات بوتين حول أوكرانيا قبل شهر، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد قادة أوروبا الغربية الذين سافروا إلى موسكو لمحاولة إخراج بوتين من الأمر المحتوم.

لم يكن لينكفيتيوس معجبًا بهذا: "هذا مثل العلاج النفسي. كل هذه المحادثات كانت حتى الآن مجرد وهم".

وشدد على أن الغرب لا يتحمل أي مسؤولية عما يحدث في أوكرانيا اليوم، لأنه من صنع روسيا بالكامل. ومع ذلك، قال، "إذا لم [يفعل أي شيء] أولئك الذين كانت لديهم الفرصة في الوقت المناسب لفعل شيء ما، فيجب عليهم تقاسم المسؤولية". يقول إلفيس إن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا يجب أن تعلم أوروبا الغربية درسًا: "لا تتبع سياسة روسيا دون استشارة الأشخاص الذين يعرفون الكثير عن روسيا أكثر مما تعرفه أنت. لا تعتمد على الأشخاص الذين تم تدريبهم كدبلوماسيين ولكن ليس لديهم فهم حقيقي لأنماط السلوك الروسي".