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مدريد: أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء وهو أمر أثار غضب الجزائر، أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا.

واستدعت الجزائر ،الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية ، السبت سفيرها في إسبانيا السبت، ردًا على موقف مدريد الذي وصفته بـ "الانقلاب المفاجئ".

وقالت مصادر حكومية إسبانية مساء السبت إن "الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقًا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية" المستعمرة الإسبانية السابقة.

وأكدت أن "بالنسبة لإسبانيا، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه".

وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنا، الجمعة دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا في أبريل 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغربيين في مايو 2021 إلى جيب سبتة الذي تحتله اسبانيا شمال المغرب ، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي.