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إيلاف من لندن: انتقدت البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف حكومة المملكة المتحدة لتأخرها في تأمين الإفراج عنها قائلة "ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات"، وأكدت أن لامعنى للحرية في إيران.



وفي أول مؤتمر صحفي لها منذ وصولها إلى المملكة المتحدة، شكرت السيدة البالغة من العمر 43 عامًا المؤيدين بما في ذلك زوجها "الرائع والرائع جدا" ريتشارد لحملته من أجل إطلاق سراحها.

لكن نازانين، قالت إن رحلة العودة إلى الوطن كانت "صعبة" وأن التأخير في تسوية ديون بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني مع إيران يعود تاريخها إلى عام 1979 ساهم في احتجازها "القاسي" لست سنوات.



وقالت: "قيل لي مرات عديدة سوف نعيدك إلى بريطانيا" لكن لم يحدث ذلك أبدًا. وتساءلت: "كم عدد وزراء الخارجية الذي يتطلبه الأمر لإعادة شخص ما إلى الوطن؟ ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات."

حرية لم تكتمل



وأضافت راتكليف أن "معنى الحرية لن يكتمل أبدا" حتى يتم الإفراج عن مراد طهباز ومزدوجي الجنسية الآخرين ولم شملهم بأسرهم. وقالت: "أعتقد أن معنى الحرية لن يكتمل أبدًا حتى يتم لم شملنا جميعًا، المحتجزين ظلماً في إيران ، بعائلاتنا".



وقال: هناك في سجون إيران سجناء الرأي، مزدوجو الجنسية، وعليك أن تدرك أنه إذا كنت في السجن لمدة ست سنوات ، فهناك الكثير من الأشخاص الآخرين - نحن لا لا أعرف أسمائهم - الذين عانوا في السجون في إيران. العدالة في إيران ليس لها أي معنى".



وقالت إنها "ممتنة للغاية لمن شارك في إعادتنا إلى الوطن" وسلطت الضوء على عمل محاميها في إيران الذي كان "يكافح بلا خوف" من أجل إطلاق سراحها.

وأضافت المعتقلة السابقة: لحظة العودة كانت "ثمينة" و "عاطفية للغاية" لقد كنت أنتظر تلك اللحظة منذ وقت طويل. لقد شعرت بالذهول، خاصة للتعرف على غابرييلا "ابنتها" وريتشارد "زوجها" بعد هذا الوقت الطويل. "لقد كانت لحظة مؤثرة للغاية."

وقالت نازانين إنه بعد "الأسبوع الثاني أو الثالث" من اعتقالها ، قال لي المسؤولون الإيرانيون إنهم "يريدون شيئًا من البريطانيين" في إشارة إلى قضية الديون.

وتحدثت كذلك عن تجربتها الإجمالية ، قائلة إنها "ستطاردها دائمًا" ولكن كان هناك "ثقب أسود" في قلبها تركته على متن الطائرة.



وانضم إلى السيدة زاغاري راتكليف زوجها ريتشارد في بورتكوليز هاوس Portcullis House في لندن للحديث عن تجربتها، جنبًا إلى جنب مع عضوة مجلس العموم توليب صديق التي خاضت حملة طويلة من أجل عودتها.

سعيد وفخور



وقال الزوج ريتشارد راتكليف: "من الجميل أن تتقاعد" من الحملة الانتخابية وكان "سعيدًا للغاية وفخورًا" بعودة زوجته إلى وطنها. اعترف الناس بظلمنا" وحرية زوجتي الآن مكفولة لان "الكثير من الناس اهتموا".



وخلال المؤتمر الصحفي التقت السيدة صديق، النائبة العمالية عن دائرة هامبستيد وكيلبورن ووزيرة اقتصاد الظل بوزارة الخزانة، بعاملة العمل الخيري البريطانية-الإيرانية نازانين لأول مرة يوم الأحد بعد ست سنوات من الحملة.



وقالت صديق في المؤتمر الصحفي إنها طلبت من لجنة الشؤون الخارجية للنواب التحقيق في قضية زاغاري راتكليف. كما أشادت بالسيدة زاغاري راتكليف وزوجها وابنتهما "الشجاعة" غابرييلا ، مضيفة أنهما "عائلة عادية دفعت في ظروف غير عادية وقد ارتقوا إلى مستوى التحدي".



يذكر أن زغاري راتكليف كانت اعتقلت بتهم أمنية في عام 2016 من قبل الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني بعد عطلة في إيران قدمت خلالها ابنتها لوالديها.

أنوشة عاشوري

وعادت إلى بريطانيا برفقة مواطنها المزدوج الجنسية أنوشه عاشوري، الذي كان اعتقل في أغسطس 2017 أثناء زيارة والدته المسنة في طهران.

واحتجز الرجل البالغ من العمر 67 عامًا في سجن إيفين لمدة خمس سنوات تقريبًا، بتهمة التجسس. ونفى كل من السيدة زغاري راتكليف والسيد عاشوري باستمرار المزاعم ضدهما.

مراد طهباز



ويأمل النشطاء الآن أن تفرج إيران عن المواطن البريطاني الأميركي مراد طهباز البالغ من العمر 66 عامًا، والذي تم احتجازه في يناير 2018 خلال حملة قمع ضد نشطاء البيئة.



وكانت تمت دعوة الابنة الكبرى للسيد طهباز، روكسان طهباز ، لحضور المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على قضية والدها في سجون إيران، وقالت إن الأسرة شعرت أن والدها ووالدتها اللذين فرضت عليهما إيران حظر سفر في إيران "تم التخلي عنها".



وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس، قالت روكسان طهباز: "نرجوكم أن تلتزموا بكلمتكم وتعيدوا والديّ".

