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إيلاف من بيروت: يخشى دبلوماسيون من أن روسيا قد تستخدم المساعدات السورية كورقة مساومة في أوكرانيا. فقد تشهد بلدان في أوروبا والشرق الأوسط زيادة جديدة في عدد اللاجئين إذا أغلقت روسيا آخر طريق قافلة إنسانية إلى سوريا.

لا يزال هناك طريق واحد مفتوح أمام القوافل الدولية التي تنقل الغذاء والماء وغيرها من المساعدات إلى أكثر من مليون سوري حاصرتهم الحرب الأهلية. الآن، يحذر المسؤولون من أن روسيا قد تحاول إغلاقها أو استخدامها كورقة مساومة مع القوى العالمية في حرب أخرى، على بعد حوالي 1000 ميل في أوكرانيا.

فرار جديد

قال دبلوماسيون وخبراء إن إغلاق الممر عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

سيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تمارس روسيا حق النقض بقوة، في يوليو / تموز على ما إذا كان سيُبقي طريق المساعدة مفتوحًا. لكن يبدو أن الممر عالق بالفعل في تداعيات الحرب في أوكرانيا والمصالح المتنافسة لروسيا والولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقابلة هذا الشهر في واشنطن: "الحرب في أوكرانيا لها تداعيات واسعة النطاق على سوريا - والمنطقة بأسرها والعالم". وقال الصفدي إن الأردن كان يراقب بحذر ليرى كيف ستتعامل روسيا مع التصويت. وقال إن أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون بالفعل في الأردن، وأن التوسط في اتفاق سلام في الحرب الأهلية السورية التي دامت 11 عامًا "سيحتاج بالتأكيد إلى اتفاق أمريكي روسي". وقال: "بالنظر إلى الديناميكية الحالية، يمكن أن تكون العواقب وخيمة من حيث الظروف المعيشية للاجئين والمشردين السوريين".

باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ساعدت روسيا في إغلاق ثلاثة ممرات إنسانية أخرى إلى سوريا في عام 2020 ووافقت العام الماضي على الاحتفاظ بممر باب الهوى فقط بعد مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة. ودافعت عن إغلاق الطرق باعتباره ضروريًا للحفاظ على سيادة سوريا ودفعت باتجاه توزيع المساعدات بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد بدلًا من الأمم المتحدة. روسيا هي أحد المستفيدين من الأسد في الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011، وكانت المساعدات تذهب إلى حد كبير إلى المناطق التي يحتلها المتمردون. يؤدي الطريق من باب الهوى إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي إحدى الجيوب الأخيرة للأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في البلاد ومنطقة أصبحت ملاذًا لتنظيم متطرف مرتبط بالقاعدة. تجري الآن حملة ضغط دولية للإبقاء على الطريق مفتوحًا. تترأس الولايات المتحدة مجلس الأمن هذا الشهر وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات تناولت محنة السوريين الذين أصبحوا بلا مأوى أو يحتاجون إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة. وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن موسكو لم تقرر كيف ستصوت.

عرضة للمتطرفين

لكن في مقابلة يوم الجمعة، قال إنه في ظل النظام الحالي، كانت المساعدات عرضة للمتطرفين في إدلب. وقال "أنا لا أنكر أنها تذهب إلى اللاجئين أيضًا، لكن الجماعات الإرهابية - تستفيد من ذلك"، مضيفًا أن المتطرفين هاجموا عمليات التسليم. لن يناقش بوليانسكي المفاوضات لإبقاء الممر مفتوحًا، باستثناء القول إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة كانت راكدة، في ضوء "الظروف الجيوسياسية الحالية". قال "بصراحة، ليس لدينا أشياء كثيرة تجعلنا متفائلين في هذه المرحلة". لكن ثلاثة دبلوماسيين أجانب قالوا إن روسيا بعثت بإشارات غامضة تشير إلى أنها قد تحاول استخدام التصويت للحصول على تنازلات في المواجهة بشأن أوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مجموعة متنوعة من العقوبات على روسيا لمعاقبة روسيا لغزو جارتها.

ولم يصف الدبلوماسيون الإشارات بالتفصيل وقالوا إن موسكو لم تصل إلى حد ربط مصير الممر بالحرب في أوكرانيا. لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن موسكو ستعتمد على الدول التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين للمساعدة في التهرب من العقوبات.

وتوقع أحد الدبلوماسيين أيضًا أن روسيا ستواجه الاتهامات بأن غزوها انتهك سيادة أوكرانيا من خلال إدانة قوافل المساعدات باعتبارها انتهاكًا لوحدة أراضي سوريا. بشكل منفصل، قال دبلوماسي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الأمن سترسل "رسالة واضحة" إلى موسكو تحثها على عدم إغلاق الطريق، لكن ليس هناك ما يضمن الالتفات إليها.

تحدث جميع الدبلوماسيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الداخلية. وقالت شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة: "لم يكن هناك اعتراف من الروس بأن باب الهوى حيوي حقًا ونحن بحاجة إلى إبقائه مفتوحًا". "لقد كان مجرد جزء من استراتيجيتهم للابتعاد، والتخلص، والابتعاد. وكان هذا دائمًا خاضعًا للكثير من الصفقات المتأخرة ".

أضافت تادروس: "هذا أمر محزن للغاية حقًا - كيف يلعبون مع حياة الناس".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيويورك تايمز"