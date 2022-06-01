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بروكسل: رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بنتيجة التصويت "التاريخية" في الاستفتاء الذي أجرته الدنمارك الأربعاء وأيّدت فيه غالبية ساحقة من الناخبين انضمام المملكة إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر "أرحّب برسالة الالتزام القوية التي أرسلها الشعب الدنماركي إزاء أمننا المشترك. واثقة من أنّ الدنمارك والاتحاد الأوروبي سيستفيدان من هذا الخيار".

بدوره رحّب ميشال بنتيجة الاستفتاء، وقال في تغريدة "لقد اتّخذ شعب الدنمارك خياراً تاريخياً".