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اكرا: أعلن الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال السبت في أكرا أنه يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في روسيا.

وقال سال لصحافيين لدى وصوله إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "نعم (...) سأذهب أيضاً إلى كييف. هذا مهم للمساهمة في عودة السلام"، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

كان بوتين استقبل سال الجمعة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا. وطلب سال من نظيره الروسي نيابة عن الدول الأفريقية "أن يُدرك أن بلداننا (...) ضحايا لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية".

وتحدث سال خصوصاً عن أزمة الحبوب ونقص الأسمدة.

وتعتمد الدول الأفريقية بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

واعتبر سال أن العقوبات الغربية على روسيا تزيد من تفاقم آثار الأزمة على الدول الأفريقية، داعياً إلى إبقاء القطاع الغذائي بمنأى من الصراعات. وقال لاحقاً إنه خرج "مطمئنًا" بعد محادثاته مع بوتين.