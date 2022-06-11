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روما: عُثر على سبع جثث السبت في حطام مروحية كانت قد فقدت في منطقة جبلية في شمال ايطاليا قبل يومين، ولم ينجُ أحد من ركابها، بحسب ما أفادت خدمات الطوارئ.

وكان يستقل المروحية التي فقدت الخميس أربعة مواطنين أتراك، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، فيما أفادت تقارير إعلامية ايطالية أن لبنانيين كانا أيضًا فيها.

وطيار المروحية ايطالي يتحدر من مدينة البندقية، بحسب وكالة انسا للأنباء التي أفادت بأن الركاب كانوا في رحلة عمل.

وأعلنت خدمة الإطفاء الايطالية عبر تويتر "بعد العثور على بقايا الطائرة التي اختفت في 9 حزيران/يونيو على جبل مونتي كوسنا، تمّ للأسف العثور على جثث سبعة أشخاص كانوا يستقلونها في حطام الطائرة".

أربعة أتراك

وأضافت خدمة الإنقاذ في جبال الألب عبر تويتر "لم يتم العثور على ناجين".

في بيان صدر الجمعة، قبل العثور على حطام الطائرة، أكّدت وزارة الخارجية التركية أن أربعة أتراك كانوا على متن المروحية التي اختفت بعدما غادرت مدينة لوكا الخميس.

وشاركت في عمليات البحث القوات الجوية الايطالية وفرق الإطفاء والشرطة، لكن المروحية كانت قد اختفت في منطقة جبلية قليلة السكان، وأعاق سوء الأحوال الجوية المحاولات الأولى للعثور عليها.

وفي فيديو نُشر على تويتر، قال متحدث باسم القوات الجوية الايطالية السبت إن بعد التأكد من الحطام من خلال المراقبة الجوية، اضطرت فرق الانقاذ الى السير لتصل إلى موقع الحادث.

وأضاف "ذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقًا"، مؤكدًا أن المروحية كانت داخل وادٍ.

وقال متحدث باسم خدمات إنقاذ جبال الألب لوكالة فرانس برس الجمعة إن عملية بحث مماثلة "ليست سهلة، فإذا سقطت مروحية بين أشجار، تُغلق الأغصان على بعضها في هذا الموسم، ويصبح من المعقّد رؤيتها من الجو".