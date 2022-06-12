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باماكو: قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون، السبت في جنوب شرق مالي، خلال "هجوم إرهابي" استهدف نقطة جمركيّة، بحسب ما قال مسؤول محلّي ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول المحلّي "وقع اليوم هجوم إرهابي عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا. قُتِل خمسة أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون".

لكنّ المصدر العسكري قال لفرانس برس ان "هجوما ارهابيا تسبب في مقتل سبعة مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا".

وأشار المصدر العسكري إلى أنّ "الأعداء تكبدوا خسائر أيضا، والوضع تحت السيطرة حاليا".

وأجرى الجيش المالي السبت عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسَب إلى جهاديين.

كانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحا لانقلابين عسكريين في آب/اغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين وجهاديين في الشمال.