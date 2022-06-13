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إيلاف من لندن: قضت محكمة الاستئناف البريطانية بإمكانية المضي غدًا الثلاثاء، في أول رحلة ترحيل تقل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وطعن نشطاء حقوق الإنسان في قرار أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي بالسماح بالرحلة باتجاه واحد لكن محكمة الاستئناف قالت إنها "لا تستطيع التدخل" في القرار الأصلي.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة إلى العاصمة كيغالي غدًا وعلى متنها 11 طالب لجوء. وجادل النشطاء بأن سياسة الحكومة غير إنسانية وستعرض المهاجرين للخطر.



لكن المسؤولين البريطانيين قالوا إن الاستراتيجية ستمنع الناس من القيام بعمليات عبور خطيرة للقنال الإنكليزي من فرنسا في قوارب صغيرة واهية يديرها مهربون.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن خطة الترحيل الخاصة ببعض المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة تصب في المصلحة العامة ويجب عدم إيقافها.

مثيرٌ للإعجاب



وفي إشارة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة العليا يوم الجمعة، قال اللورد سينغ يوم الاثنين: "نحن نعتبر أن القاضي أصدر حكمًا مفصلاً ودقيقًا، وهو أمر مثير للإعجاب نظرًا لضيق الوقت الذي يتعين عليه في ظلها إصداره. "في هذه" الحالة العاجلة والمهمة ". ورفض القضاة السماح باستئناف قرارهم أمام المحكمة العليا.



وقدم اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، الذي يمثل حوالي 80 ٪ من موظفي قوة الحدود Border Force، قضية الى المحكمة يوم الاثنين، إلى جانب الجمعيات الخيرية Care4Calais وDetention Action المعنيتان بحقوق طالبي اللجوء.



ويجري النظر في قضية ثانية في المحكمة العليا بعد أن تقدمت منظمة مساعدة اللاجئين الخيرية، Asylum Aid، بطلب للحصول على أمر مؤقت عاجل لمنع الحكومة من نقل المهاجرين إلى رواندا. وجادل محامو المؤسسة الخيرية بأن الإجراء الذي اعتمدته الحكومة غير عادل.

تصريح داونينغ ستريت



وقال 10 داونينغ ستريت إن خطة الحكومة لا تزال قائمة للرحلة التي تقل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية يوم الثلاثاء كما هو مخطط لها. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "نحن بالتأكيد نعتزم أن تكون هناك رحلة غدا. وتبقى هذه هي الخطة".



وحتى يوم الجمعة، تم إبلاغ حوالي 130 شخصًا بإمكانية نقلهم إلى رواندا بموجب الخطة الجديدة.

واقترح اللورد سينغ قاضي المحكمة بأن الرقم على رحلة الغد يمكن أن يكون الآن بأرقام فردية.

وتأمل الحكومة البريطانية أن تثني خطة الترحيل طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنكليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.



والأسبوع الماضي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، تحديد 14 يونيو الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

