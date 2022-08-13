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لوس أنجليس: توفيت الممثلة الأميركية آن هيش التي نقلت الأسبوع الفائت إلى المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادث سير في لوس أنجليس، على ما أعلنت ناطقة باسم الممثلة.

وكانت الممثلة البالغة 53 عاماً دخلت في غيبوبة نتيجة تعرّضها لإصابات بالغة في الدماغ جراء حادث سير كبير تعرضت له في 5 آب/أغسطس.

وقالت الناطقة باسمها هولي بيرد لوكالة فرانس برس إنّ هيش، وبعدما تعطلت وظائفها الدماغية تماماً، "أُعلنت وفاتها رسمياً على ما ينص قانون ولاية كاليفورنيا" إلّا أنّ قلبها بقي يعمل بواسطة الأجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها.

من جانبها، قالت عائلة هيش في بيان مشترك "خسرنا اليوم ضوءاً مشعّاً وروحاً لطيفة وسعيدة وأمّاً مُحبّة وصديقةً مخلصة".

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الماضي من أبرزها "سيكس دايز، سيفن نايتس" و"دوني براسكو". واشتهرت في دور أدّته في مسلسل "أناذر وورد" وحازت بفضله جائزة "داي تايم إيمي" سنة 1991.

غيبوبة بعد الحادث

ودخلت الممثلة في غيبوبة منذ تعرضها لحادث سير في 5 آب/أغسطس اصطدمت خلاله سيارتها بمنزل من طبقتن في حي مار فيستا، ما تسبب في "أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل" على ما أعلنت حينها أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس.

وأعلنت شرطة لوس أنجليس في بيان الخميس أنّها ستجري فحوص دم لهيش مشيرةً إلى انّ المحققين "يعتزمون رفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ نتائج التحاليل الأولية التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي إجراء تحاليل أخرى للتأكّد من أن النتيجة الإيجابية غير مرتبطة بعلاج طبي.

وأشار موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير نقلاً عن مصادر في الشرطة إلى أنّ تحاليل الدم التي أُجريت للممثلة بيّنت وجود مادتي الكوكايين والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية اصطناعية تسبب الإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.

وقال نجلها هومر لافون في بيان منفصل "خسرنا أنا وأخي أتلاس والدتنا"، مضيفاً "آمل في أن تكون تحررت من الألم الذي كانت تعانيه".