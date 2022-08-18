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إيلاف من لندن: دفع المتهم بطعن الكاتب البريطاني السير سلمان رشدي على خشبة مسرح في ولاية نيويورك الأسبوع الماضي ببراءته من محاولة القتل والاعتداء على تهم.

واحتجز هادي مطر (24 عاما) دون كفالة خلال جلسة استماع في ولاية نيويورك يوم الخميس.

وتعرض السير سلمان (75 عاما) للطعن حوالي 12 مرة، بما في ذلك في الوجه والرقبة، يوم الجمعة الماضي بينما كان على وشك إلقاء محاضرة بالقرب من بحيرة إيري.



وقالت أسرته إن الكاتب البريطاني الهندي تعرض لإصابات خطيرة و "غيرت حياته" في الهجوم الذي وقع في ولاية نيويورك. ووفقا لتحديث طبي قدمه وكيله قبل أيام، فإن السير سلمان في طريقه إلى الشفاء.

ويتهم مطر بمحاولة اغتيال رشدي يوم الجمعة قبل لحظات من استعداد المؤلف لإلقاء محاضرة على خشبة المسرح في منتجع تشاوتاوكوا Chautauqua التعليمي.



ويشار إلى أنه كان تم حظر كتاب السير سلمان "الآيات الشيطانية" في عام 1988 في عدد من البلدان التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين، بما في ذلك إيران، بعد أن اعتبر البعض أنه يحتوي على فقرات تجديفية.

وفي عام 1989، أصدر زعيم إيران آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل المؤلف سلمان رشدي.

