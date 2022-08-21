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إيلاف من لندن: فيما أعلن القضاء العراقي اتخاذه اجراءات للتحقيق مع وزير سابق ظهر مؤدياً قسم الولاء لرئيس حزبه فقد اعتبر الصدر رفض قوى الاطار دعوته لهم الى مناظرة دليل ضعفهم.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصناعة السابق صالح عبد الله الجبوري.. موضحة أن الأمر جاء عن تهمة مخالفاته لواجبات الوظيفة. واشارت في بيان تابعته "ايلاف" الى انه "بعد رصد تفاصيل القضيَّة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تم التنسيق مع الجهات القضائيَّة المختصة واصدرت محكمة تحقيق الجنايات المركزيَّة أمر استقدامٍ بحقِّ الوزير جراء مخالفاته عمداً لواجباته الوظيفيَّة".

واضافت النزاهة وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان ومعنية بمتابعة قضايا الفساد في البلاد ان "الأمر صدر وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات لمخالفات المتهم واجبات الوظيفة عمداً بتعهد تمشية أعمال الوزارة وفق توجيهات أحد النواب (رئيس حزبه) بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الوزارة".

.. والقضاء يحقق

ومن جهتها قالت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد انها قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بتسجيل مسرب تداوله ناشطون الجمعة الماضي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية في اشارة الى تأديته للقسم أمام النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن" رئيس حزبه الجماهير والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014 ثم حكم عليه بالسجن عام 2019 بسبب قضايا فساد وبرئ منها اثر ضغوط على القضاء. ومنتصف عام 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد بينهم أحمد عبدالله الجبوري.

وفي مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه "إيلاف" ظهر وزير الصناعة السابق وهو يقسم على "القرآن الكريم" أمامه بوضع وزارة الصناعة رهن إشارة رئيس حزبه عبد الله الجبوري متعهداً بعدم مخالفة توجيهاته وأن يقوم بتنفيذها حرفياً خلال ادارته للوزارة مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.. مؤكداً أنه في حال المخالفة سيتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك وأنه مسؤول عن كل ما يحدث في حال نكث باليمين.

وتقلد صالح عبد الله الجبوري منصب وزير الصناعة والمعادن في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة وذلك للفترة بين 24 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 حتى 8 أيار/مايو عام 2020.

ويؤكد الفيديو الى اي مدى توسع الفساد في ادارات الدولة العراقية ووزاراتها التي ينص القانون على تأدية الوزير لدى تعيينه القسم أمام البرلمان لكن معظمهم يدينون لرؤساء أحزابهم لترشيحهم لتولي مناصبهم الوزارية ليكون ولاءهم الاول لهم وليس للبلد. ويكشف الفيديو أول حالة من نوعها في تأدية وزير القسم على فساد مهمته.

تسريبات خادشة للحياء

وقد أثار الفيديو انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدى الفساد الذي يستشري في مؤسسات الدولة العراقية.

وقال مسرب الفيديو الاعلامي العراقي علي فاضل المقيم في الولايات المتحدة على موقعه بتويتر اليوم انه يملك مقاطع خادشة لسياسيين عراقيين لكنه يترفع عن نشرها احتراماً للشعب العراقي.



مسرب فيديوهات الفساد لمسؤولين عراقيين الإعلامي العراقي علي فاضل المقيم في الولايات المتحدة (صفحته على تويتر)

وسبق لفاضل أن نشر مؤخراً تسريبات لرئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي خلال اجتماع مع احدى المليشيات المسلحة وهو يهدد فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقتل ويشجع المليشيات على السيطرة على مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية منها.

وكانت حكومة عادل عبد المهدي التي تشكلت عام 2018 قد اضطرت الى الاستقالة في أواخر عام 2019 تحت وطأة ضغط جماهيري غير مسبوق شمل العاصمة وعشر محافظات وسطى وجنوبية ضد الفساد والمحاصصة والهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد واجهته المليشيات الموالية لطهران وقوات امنية رسمية تنسق معها باستخدام الرصاص الحي ما أدى الى مقتل 560 محتجاً وإصابة 21 ألفاً آخرين بينهم عناصر من الامن.



الصدر: رفض دعوتي لمناظرة كشف ضعفهم

واعتبر صالح محمد العراقي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي يوصف بوزيره في تغريدة الاحد تابعتها "إيلاف" مساندة "المحبين والاعلام ورجالات العشائر لثــورة الاصلاح والتعاطف معها في تصاعد نعمة ".

وأضاف "لكن حينما تشعر هناك أيادٍ سماوية ربانية تتناغم مع ثــورة الاصلاح (التي يدعو لها الصدر).. فهذه ليست نعمة فحسب بل هي (برهان رباني) على أحقية الثــورة ومصداقيتها في السماء والأرض معاً".

وأشار الى أن هناك قرائن واضحة وجلية على ذلك منها:

أولاً: تفعيل البعض خوفا لهيئة النزاهة وكشفها عن بعض ملفات الفــساد البسيطة وننتظر (رؤوس الفــساد الكبيرة).

ثانياً: استقالة وزير متهم بالفــساد والتستر على الفاسـدين.. والمجرب لا يجرب.

ثالثاً: التسريبات المؤكدة التي يحرض فيها على القــتل والتخــريب والاقــتتال والفتــنة.. لينكشف ديدنه عند طلابه قبل مناوئيه.

رابعاً: الامطار التي هطلت في النجف الاشرف.. مما يعني ولو كقرينة ان الثــورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى.

خامساً: المقطع الفيديوي لاحد اعمدة الفــساد والذي كان تاريخه مقارنا لتغريدة السيد الصدر القائد.. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

سادساًً: موافقة الكتل الكبرى السنية والكردية بل بعض الشيــعية منها على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.. ومحاسبة الفاسـدين واجراء بعض التعديلات الدستورية.

سابعاً: افلاس الكتل الفاســدة وعدم تمكنهم من الدفاع عن انفسهم الا عن طريق تقليد خطى المصلحين بالتظاهرات والاعتصامات من جهة وذهابهم الى دول الجوار للتوسط من جهة اخرى.

ثامناً: رفضهم للمناظرة العلنية التي ادت الى فضحهم امام الشعب واضعاف موقفهم وازدياد التعاطف مع الثــورة.

تاسعاً: اشتداد الخلاف بينهم بحيث لم يتمكنوا من تشكيل حكومة مجربة نهت عنها المرجعية ورفضها الشعب مقدماً .

عاشراً: الفضــيحة المخــزية لسفير الفــساد (وليس العراق) في المملكة الاردنية الهاشميةفي اشارة الى السفير حيدر العذاري الذي ظهرت زوجته في صور خادشة مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وختم المتحدث باسم الصدر تغريدته بالقول "فشكرا لله على توفيقاته وتأييده لثــورة الاصلاح التي شعت في محرم الحرام.

وكان الصدر قد دعا امس السبت القوى الشيعية الموالية لايران ضمن الاطار التنسيقي إلى مناظرة علنية مؤكدا أنه لا يوجد أي حوار سري مع الفرقاء بعد الآن .

وقال الصدرفي تغريدة إنه سيقوم بخطوات أخرى إزاء ما أسماه بسياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية لدول أخرى مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي رد حول مقترح قدمه إلى الأمم المتحدة لرعاية المناظرة العلنية لحل الازمة الحالية لكن قادة في الاطار رفضوا الدعوة معتبرين انها ليست ذات جدوى.