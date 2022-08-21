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مدريد: حقّقت فرق الإطفاء الساعية لاحتواء حريق للغابات اجتاح مساحات شاسعة في شرق إسبانيا مزيدا من التقدّم الميداني الأحد، ما أتاح رفع ما كان لا يزال ساريا من أوامر الإخلاء الصادرة.

وأتى الحريق الذي اندلع الإثنين قرب بيجيس في منطقة فالنسيا في شرق إسبانيا، على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء نحو 2200 شخص.

وقال رئيس منطقة فالنسيا زيمو بويغ إن الأمور "تتّجه نحو الاستقرار"، مضيفا "نأمل أن تستقر الأوضاع عصر اليوم أن غدا".

وأكد بويغ أن "الوقت قد حان للعودة إلى الأوضاع العادية، إنما بحذر. يمكن للجميع بغض النظر عن بلديتهم أو منطقتهم أن يعودوا إلى منازلهم".

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت السبت رفع الأوامر الصادرة بإخلاء قريتي بيجيس وتوراس بعد تضاؤل مخاطر النيران.

تحذيرات

وقالت أجهزة الإطفاء إن تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلا وارتفاع نسب الرطوبة ساعدتها في احتواء الحريق.

لكنّها حذّرت من أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى 35 درجة مئوية، وهو مستوى يمكن في حال ترافق مع رياح جافة وحارة أن يعيد إشعال الحريق.

وبحسب بويغ شاركت 20 طائرة في مكافحة الحريق الأحد، مقابل 42 السبت.

وأضاف أن حريق غابات آخر اندلع السبت الماضي على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب في فال ديبو، بات الأحد تحت السيطرة.

وأتى الحريق على نحو 12 ألف هكتار من الغابات والأحراج والأراضي الزراعية.

وشهدت إسبانيا منذ بداية العام نحو 400 حريق غابات وسط موجات حر متعاقبة وفترات طويلة من الجفاف. وأتت الحرائق على أكثر من 283 ألف هكتار، أي أكثر بثلاث مرّات مقارنة بالعام 2021.