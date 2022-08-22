قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



أربيل (العراق): أعلن حزبان كرديان إيرانيان معارضان، يتخذان من إقليم كردستان العراق مقراً لهما، اندماجهما من جديد بعد انفصالهما لمدّة 16 عاماً، وذلك في بيان مشترك.

وذكر البيان أنّ "المفاوضات بين قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني قد وصلت أخيرًا إلى النتيجة المرجوة وأسفرت عن توحيد الحزب" الذي تأسس في العام 1945.

وأورد أن الوحدة "مرحلة جديدة في نضال (الحزب) ضدّ نظام جمهورية إيران الاسلامية وضد أي عقلية وسطية تنكر التعددية القومية الإيرانية والحقوق الوطنية للمجتمعات المختلفة".

وخلال مؤتمر صحافي الاثنين في أربيل، قال المتحدث باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني خالد عزيزي إن "هذا القرار الذي اتخذ من قبل الحزبين يُعد أمراً مهماً لمواصلة النضال دفاعاً عن الشعب الكردي وقضيته في إيران".

وأضاف أن "الأحزاب الكردية في إيران ورغم تشرذمها في أوقات عديدة، لكنها كانت دائماً ذات رسالة وموقف واحد في الدفاع عن الشعب الكردي وحقوقه".

وبحسب البيان الذي صدر في وقت متأخر الأحد، فإنّ "منظمات وهيئات ومؤسسات كلا الحزبين" سوف تتحدّ بعد هذا الإعلان "في كردستان وفي الخارج"، وتواصل "نضالها تحت اسم الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني".

ومنذ الثورة الاسلامية في إيران في العام 1979، يخوض الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني تمرداً ضدّها ولا يزال حتّى الآن معارضاً للنظام في إيران. ومذّاك، تعرّض عدد من قياديي هذا الحزب للاغتيال.

في تموز/يوليو الماضي، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) في إيران توقيف عشرة أشخاص في شمال غرب البلاد كانوا يشكّلون "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية متمركزة في شمال العراق. وسبق لسلطات الجمهورية الإسلامية أن اتهمت مجموعات "معادية للثورة" متمركزة في شمال العراق، بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

كما شهدت مناطق حدودية في شمال إيران وشمال غربها في الأعوام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد، في حين قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع لهؤلاء المتمردين في شمال العراق المجاور.

وذكر بيان الحزبين أنه خلال فترة انفصالهما "انضم مئات الآلاف من أبناء الجيل الجديد من الشباب الكردي داخل وخارج كردستان إلى المسار الديموقراطي وانضموا إلى نضال الديموقراطيين".

ويضمّ إقليم كردستان كذلك العديد من اللاجئين الأكراد الإيرانيين، منهم من هو في البلاد منذ 40 عاماً. وكان عددهم 16 ألفاً في عهد نظام صدام حسين وحتى العام 2003، وفق الأمم المتحدة، أما اليوم فيفوق عددهم 10700، غالبيتهم في إقليم كردستان.