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إيلاف من بيروت: أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين العراقي الزئبقي النافذ، تقاعده من السياسة مع استمرار الجمود السياسي في العراق. بعد فترة وجيزة من إعلانه، اقتحم أنصاره القصر الجمهوري في بغداد. تستخدم الحكومة العراقية الآن القصر، الذي كان يضم في السابق سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة، لعقد الاجتماعات الدبلوماسية وحفلات الاستقبال. يحتفظ رئيس الوزراء بمكاتبه العاملة في أماكن أخرى.

تمزيق العراق

رأى العراقيون من مختلف الأطياف السياسية هذه الأزمة مقبلة، وحتى مع خوف معظم العراقيين من ذلك، يعتقد بعض القادة السياسيين أن الأزمة السياسية تعمل لصالحهم. البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميريكية ساذجان إذا رأوا الصدر وسيلة للتحوط ضد إيران لمجرد عدائه لوسطاء السلطة الموالين لإيران مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم فيلق بدر هادي العامري. إن علاقة الصدر بإيران ليست أيديولوجية، بل مسألة قوة. الصدر لا يعارض نظام ولاية الفقيه في إيران. إنه يريد ببساطة أن يكون هو الولي الفقيه في العراق. تعكس استقالته المزعومة من السياسة موقف آية الله روح الله الخميني قبل الثورة الإسلامية مباشرة، عندما أصر مرارًا على عدم اهتمامه بالسلطة، وأراد البقاء خارج النظام.

انتشرت شائعات مفادها أن عمار الحكيم، عضو في الإطار التنسيقي المعارض، قد أخبر أتباعه أنه يمكن أن يتسامح مع ما بين 2000 و 3000 ضحية في أي صراع مقبل. إذا كان هذا صحيحًا، فهذا غير مسؤول إلى حد كبير وهو دعوة إلى حرب أهلية في العراق على غرار لبنان. وبينما تقوم الفصائل السياسية العراقية بتنسيق التظاهرات بهدوء في جميع أنحاء بغداد لتجنب العنف، كل ما يتطلبه الأمر هو نزاع واحد حول مكان لوقوف السيارة، أو صخرة خاطئة تصطدم بطفل، لإطلاق سلسلة من الأحداث التي يمكن أن تخرج عن السيطرة.

الصدر والحكيم ليسا الشخصين الوحيدين اللذين تنعكس أفعالهما بشكل سيء على أنفسهما. يفترض حزب مسعود البرزاني الديمقراطي الكردستاني أنه سيستفيد هو وإقليم كردستان الذي يشرف عليه أبناؤه من الفوضى في بغداد. إنه مخطئ. لن يكون الأكراد آمنين أبدًا ما لم تكن بغداد ديمقراطية وآمنة. في غضون ذلك، يعتقد المالكي أنه قادر على كسب حرب استنزاف وإرهاق منافسيه من أجل تعظيم سلطته.

وبينما يتنافس هؤلاء اللاعبون على السلطة، أدى فشل البرلمان في تشكيل حكومة جديدة والتصديق عليها إلى إصابة الاقتصاد العراقي بالشلل. لا تستطيع الحكومة من الناحية القانونية تمرير ميزانية جديدة ولا الإفلات من قيود الإنفاق المفروضة عندما كان النفط يحوم حول 45 دولارًا للبرميل. انتعشت الميليشيات المدعومة من إيران وسط هذه الظروف. من الناحية العملية، لم يفعل رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي سوى القليل لوقف توسعها، وربما وفر لهم غطاءًا مقابل الهدوء.

في غضون ذلك، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة. إن رائحة المخالفات لا تحيط بشخصيات مثل المالكي فحسب، بل تحوم أيضاً بحلفاء الولايات المتحدة. خلال العام الماضي، ظل النفط يحوم بالقرب من ارتفاع قياسي في الأسعار. تجاوزت درجات الحرارة بانتظام 120 درجة فهرنهايت هذا الصيف، ومع ذلك لا يزال العراقيون يفتقرون إلى الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها. الغضب واضح. ما يقرب من نصف سكان العراق ولدوا بعد حرب 2003. إنهم لا يقبلون أي أعذار من الطبقة السياسية عما سبقهم.

ما ينجح وما لا ينجح

الانتخابات الجديدة ليست هي الحل. قد تتغير توزيعات الفصائل على طول الهوامش، لكنها لن تغير ديناميكيات النظام الذي فشل الآن. إذا كان هناك أي إجماع الآن في العراق، فهو أن العراق بحاجة إلى دستور جديد.

ولا يحكم الرجل القوي الجواب. قد يكون حنين صدام قوياً في بعض الأوساط، في كل من بغداد وواشنطن، لكن العراق تحت حكم صدام لم يكن قوياً أبداً، وكانت كردستان العراق في حالة حرب أهلية دائمة خلال معظم هذه الفترة. في السنوات التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، ربما سيطرت قوات صدام على الجنوب خلال النهار، لكنها لم تسيطر على الريف أو الأزقة في الليل.

هناك جانب إيجابي: معظم القادة العراقيين - الصدر هو الاستثناء - يفهمون أنهم لا يستطيعون الهيمنة. يقر هادي العامري وقيس الخزعلي من عصائب أهل الحق أنهما لا يستطيعان أبدًا فرض محافظتهما الدينية الشيعية على الأكراد أو السكان السنة في الأنبار. ما يقرب من عقدين من الديمقراطية أعادوا توصيل توقعات المجتمع.

مطلوب نظام جديد

لا يوجد إجماع على حل الأزمة السياسية، لكن فكرة النظام الرئاسي تزداد شعبية. وهذا يعني أن رئيسًا يتمتع بالسلطة، شيعي على الأرجح بسبب التركيبة السكانية للعراق، سيسيطر على الحكومة. بسبب استمرار الخوف من الديكتاتورية، يناقش العراقيون المزيد من اللامركزية في السلطة. هنا، قد توفر الأنظمة الفرنسية أو الكندية نماذج. سيكون أحد الإصلاحات الأسهل هو الانتخاب المباشر للمحافظين، مع نقل الصلاحيات بعيدًا عن المستوى الوطني إلى المقاطعات المحلية. اقترح أحمد الجلبي ذات مرة إنشاء نموذج ألاسكا لعائدات النفط العراقي، مع إيداع العائدات في حسابات فردية لكل مواطن عراقي. هذه الفكرة تشهد انتعاشا بين الخبراء الماليين.

بغض النظر عن أحلام بارزاني، لا يستطيع الأكراد الحفاظ على مستوى حياتهم وحدهم. يواجهون خيارًا: يمكن أن يكونوا دبي، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من المحتمل أيضًا أن يتطلب الأمر المعاد صياغته نوعًا من الترتيبات الفيدرالية للمناطق ذات الأغلبية السنية ومناطق أخرى. حقيقة أن الرمادي والفلوجة شهدتا نهضة ويشعران الآن بأنها أربيل أكثر من بغداد تؤكد هذه الحقيقة. لن يكون النظام المتجدد تقسيمًا مضللًا ومبسطًا للعراق على أسس عرقية - طائفية - لم يكن ذلك ممكنًا على الإطلاق وسيكون وصفة لحرب أهلية - لكن مثل هذه المناطق يجب أن تتوقع امتيازات ومسؤوليات على قدم المساواة مع المنطقة الكردية. قد يطالب الإيزيديون والمسيحيون بنوع من الإدارة المعاد تشكيلها للاستقلال المحلي.

ماذا يجب أن تفعل الولايات المتحدة؟

لن يكون أي من هذا سهلاً، لكنه قد يكون ضروريًا، والمزاج مناسب في العراق للتغيير. عبر العديد من الإدارات، لم تكن السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأوسع ووكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي جيدة في لعب السياسة العراقية. أولئك الذين تدعمهم واشنطن علانية إما يخسرون (فؤاد حسين)، أو يفشلون في تسليم (الكاظمي)، أو يخونون (المالكي). قد يساعد البيت الأبيض ووزارة الخارجية العراق الآن على أفضل وجه من خلال الدفع بسلسلة من الإصلاحات وتأكيد نفوذ الحكومة بكاملها على عائلة بارزاني لإنهاء نفوذهم الخبيث.

ربما يكون أعظم إرث سياسي للكاظمي هو التقارب مع العديد من الدول العربية، خاصة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. بينما لا ينبغي أن يتدخل الغرباء بشكل علني، يمكن لهذه الدول أن تساعد في تقييد الجهات الفاعلة مثل الصدر. يجب على واشنطن أيضًا أن تدرك أن تقييد طهران سيتطلب أكثر من الكلمات الجوفاء والتضرعات الدبلوماسية. في بعض الأحيان، تتعلق الدبلوماسية باللعب بقوة، بدلاً من الإذعان لأسوأ غرائز المبعوث الخاص روبرت مالي.

لم تعد الولايات المتحدة قوة محتلة ويجب ألا تتصرف كقوة واحدة. إن القيام بذلك سيكون إهانة للعراقيين. علاوة على ذلك، ينبغي للأزمة الحالية أن تذلل أولئك الأمريكيين الذين سعوا للحصول على الفضل في المساعدة في صياغة دستور العراق.

لا صيغة سحرية

قد يكون من الصعب تحقيق المراجعات الدستورية، أو مجموعة من الإصلاحات والتعديلات. في حين أن الافتقار إلى الإجماع، فضلاً عن التدخل من جانب إيران وتركيا وحتى روسيا، قد يقوضان اتفاقية دستورية كاملة، يمكن الولايات المتحدة أن تفعل الكثير لإقناع العراقيين. لن ينسق المؤثرون الحقيقيون مثل آية الله العظمى علي السيستاني في النجف مع الولايات المتحدة، وقد لا يتناغمون مع خصوصيات السياسة، فهم يفضلون باستمرار الحكم التمثيلي والوظيفي والعادل. بالنظر إلى عمر السيستاني، لا يوجد وقت نضيعه.

لا صيغة سحرية للعراق. حتى في خضم أزمة اليوم، تتجادل الفصائل العراقية وتتجادل بدلاً من إطلاق النار والاغتيال. ومع ذلك، فإن الوضع الراهن قد أخذ مجراه، والعراقيون بحاجة إلى إعادة ضبط نظامهم. بعد عقد من تجاهل الولايات المتحدة للعراق إلى حد كبير، أو وضعه في الخلف الدبلوماسي، حان الوقت لإعادة الانخراط بطريقة جادة والاعتراف بأن الولايات المتحدة لديها أسباب أخلاقية واستراتيجية لمنع فشل العراق.