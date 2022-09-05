قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أعلنت روسيا الإثنين أنها ستمنع دخول 25 أميركيا إلى أراضيها بينهم شخصيات فنية كالمخرج شون بن والممثل بن ستيلر، ردا على العقوبات الأميركية التي تستهدف موسكو.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت انه تم اتخاذ هذا القرار "ردا على العقوبات المتزايدة التي تفرضها إدارة جو بايدن بحق مواطنين روس".

ومن الممنوعين من دخول روسيا الممثل والمخرج شون بن الذي زار كييف في نهاية حزيران/يونيو لإظهار دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خضم الهجوم الروسي على البلاد.

وتضم القائمة أيضًا نجم "زولاندر" بن ستيلر الذي زار العاصمة الأوكرانية في حزيران/يونيو وسياسيين وأعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت الخارجية الروسية في البيان "سنستمر في التصدي بحزم للأعمال العدائية للسلطات الأميركية التي تواصل اتخاذ اتجاه معاد للروس وبالتالي تدمر العلاقات الثنائية وتكثف المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة".

في نهاية حزيران/يونيو، أعلنت روسيا أنها ستمنع زوجة وابنة الرئيس الأميركي جو بايدن من دخول البلاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد من عائلة فلاديمير بوتين ولا سيما ابنتيه. ويحظر على بايدن دخول روسيا.