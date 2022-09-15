قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عشرين مسؤولا روسيا بينهم مصرفيون، ومجموعة شبه عسكرية من النازيين الجدد، ومقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متّهمة بتنسيق نقل أطفال أوكرانيين قسرا.

وجا في بيان لوزيرة الخزانة جانيت يلين أن "الولايات المتحدة تواصل اتّخاذ تدابير قوية بغية محاسبة روسيا عن جرائم الحرب التي ترتكبها وعن عدوانها" في أوكرانيا.

وأدرج 22 مسؤولا وكيانات في القائمة الأميركية السوداء، بينهم خصوصا مقرّبون من زعيم الشيشان رمضان قديروف الخاضع لعقوبات شخصية، ومسؤولون كبار في النظام المصرفي الروسي بينهم فلاديمير كومليف الذي يتولى إدارة نظام "مير" للدفع بواسطة البطاقات.

حظر الموارد المعلوماتية

في موازاة ذلك، حظّرت وزارتا الخزانة والتجارة تصدير المواد المعلوماتية إلى روسيا وبيلاروس في خطوة ترمي بحسب الخزانة إلى إعاقة جهود إعادة بناء الجيش الروسي الذي تكبّد خسائر فادحة في الحرب التي يخوضها في أوكرانيا منذ شباط/فبراير.

كما تستهدف العقوبات ماريا لفوفا-بيلوفا المقرّبة من الرئيس الروسي والتي تدير المفوضية الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال والمتّهمة بـ"تنسيق نقل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا".

كذلك تستهدف العقوبات أفرادا من عائلة زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بينهم زوجاته وبناته.

ويصف نص العقوبات قديروف بأنه "الذراع التنفيذية" للرئيس الروسي ويشير إلى أنه "جمع ثروة طائلة مع منزل في الإمارات وسيارات فارهة".

واستهدفت العقوبات الأميركية أيضا المجموعة شبه العسكرية للنازيين الجدد "تاسك فورس روسيك" المرتبطة بمجموعة فاغنر والمتّهمة بالضلوع في معارك إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا وخصوصا في مدينة خاركيف (شمال-شرق) في العام 2022.

وتفيد تقارير بأن مجموعة فاغنر مرتبطة بالمتمول الروسي النافذ يفغيني بريغوجين الذي يعتبر مقرّبا من الرئيس الروسي.

وتلحظ العقوبات تجميد أي أصول للأشخاص المعنيين وحظر التعامل معهم ماليا ومنعهم من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية.