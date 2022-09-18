قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



قتال شرس لأكثر من ستة أشهر أضعف رغبة الجيش الروسي في الاستمرار بمغامرة فلاديمير بوتين الأوكرانية.

إيلاف من بيروت: الهجوم الروسي الفاشل على مطار هوستوميل في بداية الحرب الشاملة في 24 فبراير، عندما حاولت موسكو استخدام قوات الهجوم الجوي لقطع رأس الحكومة الأوكرانية في كييف القريبة، ترك إحساسًا واضحًا بأن العمليات العسكرية لم تكن تسير بالطريقة وفق الخطة المرسومة.

جاء هجوم قطع الرأس عقب أسلوب عمل تكتيكي سوفياتي تم وضعه في التخطيط للحرب الباردة. في جميع النشرات الإخبارية الروسية، ووسائل الدعاية، ومناورات المواجهة العسكرية، كانت القوات المحمولة جوًا هي النخبة كقوات صدمة للحصول على نتائج سريعة على المجموعة.

تكتيك قديم

كان الهجوم على مطار هوستوميل أنتونوف عملية كلاسيكية سوفياتية / روسية للانتقال إلى كييف بسرعة، والقضاء على الحكومة الأوكرانية أو الاستيلاء عليها، ودفع أوكرانيا إلى الفوضى، وفي الوقت نفسه تثبيت نظام موالٍ لبوتين. سيمكن الهجوم الأولي موجات من طائرات النقل IL-76 من جلب بقية القوة المحمولة جوًا والاستيلاء على العاصمة الأوكرانية. وبدلًا من تحقيق انتصار سريع للمظليين الروس، فشلوا في تأمين المطار بسبب التصميم الذي أظهرته فصائل قليلة من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية من الطبقة الثالثة التي تتمتع بإرادة قوية للقتال. بدلًا من ركل الأبواب في مقر زيلينسكي الرئاسي، تم تعليق المظليين الروس في أماكن مفتوحة وبدأوا يموتون بأعداد كبيرة. في تلك المرحلة، بعد يوم أو يومين من الحرب، كان واضحًا أن الخطة الروسية خرجت عن مسارها.

بالنسبة للمظليين الروس وطواقم الدبابات والمشاة البحرية الذين تخيلوا أنهم لا في الصدارة دائمًا، أصبح هذا الفشل الأولي مميتًا. يومًا بعد يوم، ظل الجنود يموتون في حرب خاسرة. والأسوأ من ذلك، أن أساطير روسيا الحديثة التي يقودها بوتين تصف الأوكرانيين بأنهم موطنون في دولة غير موجودة. كانت النتيجة الوحيدة لهذه العملية العسكرية الخاصة (لم يكن الأوكرانيون مستحقين مجاملة من حرب حقيقية) هي هزيمة أوكرانيا الحاسمة. مر أكثر من 200 يوم منذ الهجوم الفاشل على مطار هوستوميل، واستمر الفشل الروسي. على مدار 200 يوم، شاهد الجنود الروس مركباتهم تنفجر، وجثثًا روسية على طول الطرق، وسلسلة لوجستية تنفجر، وعدم اليقين بشأن متى ستضربك طائرة بدون طيار أو قذيفة مدفعية. تصاعدت هذه التجارب في الأسابيع الأخيرة حيث أن الضربات الصاروخية الأوكرانية الدقيقة تخلق كرات كبيرة من النار في الأفق في منتصف الليل، وحيث تعرف، كجندي روسي، أن العشرات من رفاقك ماتوا للتو.

خسائر فادحة

تكبدت بعض الوحدات الروسية خسائر فادحة. تقدر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على سبيل المثال، أن لواء المشاة البحري 810 الروسي فقد 85 في المئة من قوته المعلنة في بداية الحرب. حتى لو كانت الوحدة لا تزال موجودة، فقد تكون الآن بنصف قوتها، مع جندي واحد فقط من بين كل ثلاثة جنود من الوحدة الأصلية. وحدات النخبة الروسية هي الآن وحدات من الدرجة الثالثة، تجر المعدات القديمة. تم تدمير الأسلحة الروسية الحديثة أو الاستيلاء عليها بكميات كبيرة، (بما في ذلك خسارة حوالي 1100 دبابة)، وفي أجزاء من الجبهة، بالكاد تستطيع الدفاع عن نفسها.

عندما استمرت الحرب، وبدأ القتال في المناطق الحضرية، كما هو الحال في ماريوبول وسيفيرودونيتسك، افتقرت روسيا إلى المشاة ؛ كان على قوة الدرك أن تقوم بدورها. تم استخدام هذه الوحدات كقوات مشاة مبتذلة، مع المعدات الخاطئة، والمركبات الضعيفة، والتكتيكات التي ضاعفت معدلات الإصابات المرتفعة بالفعل - وعانت من النتيجة الحتمية للوفاة بسبب عدم الكفاءة.

الصورة الأكبر

تميل التعليقات الإخبارية ومقالات الرأي والافتتاحيات إلى التركيز على الصورة الأكبر. تناقش هذه المنافذ الصدام بين الأنظمة السياسية، ونسبة القوة، والاختلافات في الاقتصاد الكلي، وتسعى إلى فهم نية القائد. لكن وجهة نظر الجندي شخصية أكثر - رؤية زملائه الجنود يموتون أو يعانون من جروح لأشهر متتالية؛ ومشاهدة دوامات الدخان اليومية من الدبابات والمركبات؛ بينما يختبئ الضباط الكبار القلقين في ملاجئ بعيدة عن الجبهة، وفوق كل هذا رئيس في حالة إنكار.

تتراكم هذه التطورات بعضها مع بعض. فقد عدد كبير من الوحدات الروسية الآن الرغبة في القتال (كما هو الحال في جبهة خاركيف)، ما زاد من الضغط على أولئك الذين لديهم روح العمل الجماعي المستمرة، وفي النهاية مهدوا الطريق لهزيمة روسيا. لا يهم ما إذا كانت روسيا قد خسرت 1500 دبابة. ما يهم هو عندما تفقد القوات الروسية الرغبة في القتال. مع بدء تفكك الوحدات، يرتفع عدد ضحاياها. ارتفعت خسائر ألمانيا النازية على الجبهة الشرقية بشكل صاروخي بعد خريف عام 1943، عندما فقد الألمان المبادرة. الهجوم المضاد المزدوج الحالي لأوكرانيا مهم لأنه يشير مرة أخرى للجنود الروس إلى ضياع قضيتهم، وأنهم لا يواجهون سوى الألم والموت.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المركز الأوروبي لتحليل السياسات"