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القاهرة: توفي الممثل المصري هشام سليم الخميس عن 64 عاما بعد صراع مع السرطان، عقب مسيرة فنية طويلة قدم خلالها عشرات الأدوار التمثيلية على السينما والتلفزيون.

ونعى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي الفنان الراحل، إذ نشر صورة لهشام سليم عبر حسابه على إنستغرام مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "وداعاً يا صديق العمر".

ويُشيّع جثمان سليم بعد صلاة العصر الخميس في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة قرب القاهرة، وفق الإعلام المصري.





صورة متداولة عبر تويتر من بداياته

الانطلاقة

وانطلقت مسيرة الفنان المولود في القاهرة سنة 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، على الشاشة الكبيرة قبل نصف قرن مع مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي أدى فيه دور نجل الممثلة الراحلة فاتن حمامة.

وكرّت بعدها سبحة المشاركات السينمائية، مع أعمال شهيرة خصوصاً في السبعينات والثمانينات، منها "أريد حلاً" لسعيد مرزوق (1975)، و"عودة الابن الضال" ليوسف شاهين (1976)، و"من فضلك وإحسانك" (1986)، و"الأراجوز" (1989)، و"اسكندرية كمان وكمان" (1990). كما كانت لهشام سليم مشاركة لافتة في فيلم السيرة الذاتية عن الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر سنة 1999.

التلفزيون

كذلك كان لهشام سليم، وهو خريج كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان المصرية، حضور بارز في المسلسلات التلفزيونية، إذ سطع نجمه على الشاشة الصغيرة اعتباراً من أواخر الثمانينات، مع أعمال حظيت بمتابعة كبيرة منها "الراية البيضا" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي".

لكنّ الممثل بات أقل ظهوراً على الشاشة في الفترة الأخيرة، خصوصاً إثر إصابته بمرض السرطان الذي تسبب له في الأشهر الماضية بمضاعفات أدت لتدهور حالته الصحية وإدخاله أحد المستشفيات الخاصة، إلى أن فارق الحياة الخميس.

هجمة مرتدة

وآخر الأعمال التي شارك فيها سليم كان مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان 2021.

وإثر الإعلان عن نبأ وفاة سليم، ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تعزية من مستخدمين كثر، بينهم فنانون وإعلاميون ومشاهير في مصر والبلدان العربية.

وكان هشام سليم أثار ضجة إعلامية كبيرة قبل سنتين، إثر إعلانه عن تحول ابنته جنسياً إلى رجل. وقد حظي حينها بإشادة واسعة على دعمه له ووقوفه إلى جانبه، في مقابل اعتبار آخرين موقفه صادماً وغريباً.