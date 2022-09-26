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موسكو: أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي بجروح خطرة عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن "المفوض العسكري الكسندر إيليسييف موجود في قسم الانعاش في وضع خطر للغاية. أوقف مطلق النار فورا. وسيعاقب!" موضحا أن إطلاق النار حصل في مركز التجنيد العسكري في مدينة أوست-إيليمسك.