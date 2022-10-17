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باماكو: لقي عنصران من قوات حفظ السلام الأممية حتفهما بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على تويتر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في منشور إن "عنصرين من القبعات الزرقاء قتلا اليوم 17 تشرين الأول/أكتوبر عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة متفجرة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال".

وأضافت بأن أربعة آخرين "أصيبوا بجروح خطيرة".

وأفادت "مينوسما" أن عبوات ناسفة يدوية الصنع أودت بحياة 74 شخصا من عناصر حفظ السلام في مالي منذ بدأت مهمتها عام 2013.

ولطالما عانت مالي من تمرّد جهادي أودى بحياة الآلاف وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

ويلجأ الجهاديون عادة لاستخدام الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع التي تنفجر باللمس أو يمكن تفجيرها عن بعد.

وخلص تقرير لـ"مينوسما" إلى أن العبوات الناسفة يدوية الصنع والألغام أودت بحياة 103 أشخاص وأسفرت عن إصابة 297 بجروح في مالي العام الماضي.