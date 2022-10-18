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اوتاوا: أعلنت كندا الإثنين أنّها فرضت عقوبات على وسائل إعلام وصحافيين وممثّلين روس بسبب "تواطئهم في التضليل الإعلامي" المتّهمة موسكو بممارسته في حربها في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ "حرب النظام الروسي تقوم على الأكاذيب والخداع".

وأضافت "في الوقت الذي يواصل فيه عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا الارتفاع، فإنّ كندا تتّخذ إجراءات لمواجهة الدعاية التي تحاول تبرير هذه الانتهاكات".

وبحسب وزارة الخارجية الكندية فإنّ العقوبات استهدفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية المملوكة من وزارة الدفاع الروسية والمذيع التلفزيوني ديمتري فيكتوروفيتش غوبرنييف.

كما استهدفت العقوبات فلاديمير ماشكوف، أحد نجوم التمثيل في روسيا وأحد أشدّ المؤيّدين للرئيس فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا أو ينحدرون من هذه الدول.