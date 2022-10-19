قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الكويت: دعا نائب الأمير، ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، في افتتاح "مجلس الأمة" الجديد، أعضاء السلطة التشريعية إلى تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي.

وفي كلمته، التي ألقاها نيابة عن أمير البلاد نواف الأحمد الصباح، دعا مشعل الأحمد، إلى "الارتقاء بالممارسة الديمقراطية بعدم إضاعة جلسات المجلس بمهاترات وشجارات". ونبّه إلى أن "الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج، ونحن مشغولون - مع الأسف الشديد - بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء".

وشهدت الجلسة سابقة، إذ انسحب رئيس الحكومة وأعضاؤها فور بدء التصويت لاختيار رئيس المجلس ونائبه.

هذا وفاز السياسي المخضرم أحمد السعدون برئاسة "مجلس الأمة" بالتزكية.