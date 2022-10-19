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كييف (أوكرانيا): أعفي سفير أوكرانيا في كازاخستان، بيترو فروبليفسكي الذي أعلن في نهاية آب/أغسطس أنه من الضروري للأوكرانيين "قتل أكبر عدد ممكن من الروس" من منصبه، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الالكتروني للإدارة الرئاسية.

ولم يشر النص الذي نُشر مساء الثلاثاء سبب إعفاء السفير الذي قدم منذ ذلك الحين اعتذاره عن تصريحاته.

في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، أعلن متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان أنه سيتم استدعاء فروبليفسكي إلى كييف، بالاتفاق مع أوكرانيا. وأضاف أن كازاخستان تلقت طلبًا من أوكرانيا بتعيين سفير جديد.

في 21 آب/أغسطس، ردا على سؤال من مدون كازاخستاني على هامش مهرجان، أعلن فروبليفسكي أن الأوكرانيين "يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الروس الآن".

في 6 تشرين الأول/أكتوبر، استدعت كازاخستان السفير الروسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، لإجراء "محادثة جادة" بعد أن طالبت موسكو بطرد فروبليفسكي.

نقطة خلاف

شكلت هذه الحلقة نقطة خلاف جديدة بين روسيا وكازاخستان، العضوان في اتحادات اقتصادية وعسكرية مشتركة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع سعي أستانا للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الغرب.

رفض الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الاعتراف باستقلال الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا ووعد بحماية الروس الذين يفرّون إلى كازاخستان للإفلات من التعبئة العسكرية في روسيا للقتال في أوكرانيا.