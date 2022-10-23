قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: غرّد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معلنًا حصول حفل افتتاح موسم الرياض على شهادة غينيس لأكبر عدد من الدرونز.

وكانت فعاليات النسخة الثالثة من فعاليات موسم الرياض الترفيهي قد انطلقت الجمعة تحت شعار "فوق الخيال"، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن حفل الافتتاح شهد حضور مئات آلاف الأشخاص في منطقة "رياض فايبز"، وقد تميز بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة مسيّرة، وحفل غنائي عالمي، وألوان متعددة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي، الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

الحمدلله حصلنا على شهادة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدرونز بإطلاق الألعاب النارية في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🔥🔥🇸🇦 pic.twitter.com/XpktFC3Bax — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2022

وقال آل الشيخ: "أتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة "فوق الخيال"، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بدأ حفل الموسم الذي تسلم فيه آل الشيخ شعلة دورة الألعاب السعودية بوصلة غنائية من الموروث الشعبي السعودي، إضافة إلى عدد من العروض المتجولة، وعرض سيرك دو سولاي العالمي، في أجواء من المتعة والحماس لفعاليات الموسم، الذي شهد حضور جماهير غفيرة، ويعد الحدث الترفيهي الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

شمل حفل موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًا للمناطق الخمس عشرة للموسم، كما ضم عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية، التييمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام.

تميز الحفل بعدد من الألعاب الحركية، ومجموعة من ألعاب الجمباز، وعروض الأسلاك العالية، والدراجات النارية، والنفث بالنار، والعمودالمتأرجح، وعرض بانكين، إضافة إلى القفز من خلال الحلقات، والاستعراض على أنغام موسيقى الأوركسترا العالمية.

جمال رسم الألعاب النارية أمس .. كان فوق الخيال ❤️

اللي زيَّنت سماء مناطق الرياض بـ #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 😍🎆 pic.twitter.com/AhSvWqeIoD — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 22, 2022

وتضم فعاليات موسم الرياض هذا العام مساحات ومناطق جديدة، تغمر الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة، إذ تجمع بخياراتها المتنوعةمزيجًا من التفرد والعصرية، وسط غزارة ترفيهية جعلت من الرياض وجهة مفضلة، ومساحة محفزة لدى سكان المملكة وزوارها من أنحاءالعالم.

يذكر أن مناطق الموسم تضم فعاليات وأحداثًا متنوعة، من حفلات غنائية، ومعارض محلية وعالمية، وعروض مسرحية، وبطولات WWE،وبطولات لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة من التجارب التفاعلية من ثقافات عالمية متنوعة، وعدد من المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مغامرات ركوب الغواصات، والتحليق بالتلفريك، والعيش في الجليد، وعدد من الأنشطة الترفيهية المتوافقة مع جميع الفئات العمرية لزوار موسم الرياض 2022.