قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: فيما تم تأجيل التصيوت على حكومة السوداني الى المساء بسبب خلافات حول بعض الحقائب الوزارية فقد اعلنت القوات العراقية حالة التأهب القصوى واغلقت المنطقة الخضراء.

وابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان خلافات حول بعض الحقائب الوزارية وعدم تمكن المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني من حلها لحد الان قد اجلت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية حتى السادسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي الرابعة بتوقيت غرينتش بعد ان كان مقررا لها ظهر اليوم.



ومن جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد دخول جميع القطاعات الامنية بتشكيلاتها من حفظ القانون والشغب والاتحادية والجيش حالة الانذار القصوى بدءا من صباح اليوم الخميس.

كما أغلقت القوات الامنية المنطقة الخضراء وسط بغداد التي يوجد فيها مبنى البرلمان ومنعت الدخول اليها الا لحاملي التخويلات بذلك وسط انتشار عسكري مكثف لتأمين جلسة البرلمان.

البرلمان العراقي يتهيأ لاستقبال نوابه الخميس 27 اكتوبر 2022 للتصويت على الحكومة الجديدة (البرلمان)

مجريات جلسة التصويت



وستخصص جلسة البرلمان اليوم للتصويت على التشكيلة الحكومية للمكلف محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران حيث يتوقع ان تكون غير مكتملة وذلك بعد أسبوعين من تكليفه بالمهمة ومنحه شهرا لاتمامها.

ولاتحتاج عملية التصويت على الحكومة حضور ثلثي اعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا وانما النصف زائدا واحد اي 166 نائبا وهو ما يتوقع ان يتم منح الثقة لها بسهولة نظرا لان تحالف بناء الدولة الذي يضم قوى الاطار والسنة والاكراد يمتلك اكثر من مائتي نائب.

وفي حال حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان فانها ستشكل مرحلة جديدة في العملية السياسية التي شهدت انسدادا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 وصل الى حد الصدام المسلح بين قوى الاطار الشيعي والتيار الصدري المعارض لترشيح السوداني.



تعهدات البرنامج الحكومي



وسيقدم السوداني برنامج حكومته الى البرلمان في جلسته اليوم ايضا للموافقة عليه وهو يتضمن وعودا بمشاريع واصلاحات واسعة محددا اولويات الحكومة بمكافحة الفساد الاداري والمالي ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص اضافة الى العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

برنامج جلسة البرلمان الخميس 27 اكتوبر 2022 للتصويت على حكومة السوداني (اعلام البرلمان)

وتضمن المنهاج الحكومي الذي اطلعت على نصه "ايلاف" في 28 صفحة تعهدات ببناءادوات لمحاربة الفساد خلال 90 يوما واجراء الانتخابات المحلية وتحديد موعدها واعادة جميع النازحين الى مناطقهم الاصلية خلال 6 أشهروالكشف عن مصير المفقودين وتعويض عائلات الضحايا منهم واعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش .

كما تعهد السوداني في منهاج حكومته بحل ازمة السكن وتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين والمباشرة بحملة مستعجلة لصيانة وتأهيل محطات الطاقة .. واكد العمل على ضمان حاضر ومستقبل الاقليات وتحسين البطاقة التموينية وتهيئة فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص.

والتزم ايضا باصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وتقديم ورقة اصلاح شاملة وتجنب اي اجراءات تصعيدية مع اقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه . ونص على انشاء أفواج طوارئ من ابناء محافظة كركوك المختلف عليها بين بغداد وأربيل لاستلام الملف الامني فيها وكذلك اعادة انتشار القوات الامنية وتسليم امن المدن الى قوات الشرطة المحلية.

وتعهد المنهاج الحكومي ايضا بمراجعة قانون العفو العام وتعريف جريمة الانتماء الى المنظمات الارهابية اضافة الى تشريع قانوني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية العليا خلال ستة أشهر.



تعزيز العلاقات مع الجوار ومجلس التعاون الخليجي

اما بالنسبة لعلاقات العراق الخارجية فقد نص البرنامج الحكومي على "تعزيز العلاقات مع الدول على اساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الاخرى وتفعيل دور العراق الريادي في المنظمات العربية والاقليمية والدولية".

كما نص على عدم السماح بان يكون العراق ممرا او مقرا للاعتداء على الدول الاخرى وفق مانص عليه الدستور والطلب من الدول الاخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع.

واكد البرنامج الحكومي على ان حماية الانسان العراقي وكرامته خارج العراق كما في الداخل من مسؤولية الحكومة واعتبار ذلك من صلب مسؤولياتها وواجباتها والعمل على ان تكون السفارات العراقية في الخارج بيوتا للعراقيين فعليا اضافة الى تكثيف العمل الدبلوماسي مع الدول لتسهيل منح تأشيرات الدخول للعراقيين وأن يكون للجواز العراقي هيبته واحترامه في دول العالم.

خلافات الساعات الأخيرة



ومع اقتراب عقد جلسة البرلمان مساء فان عددا من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المنتظرة ما زالت مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها حيث دخلت سوق المزايدات خاصة حقيبة الدفاع التي وصل سعرها 80 مليون دولار والتي تتصارع للحصول على حقيبتها القوى السنية وهي من حصتها بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .



وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان في 13 من الشهر الحالي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائبا الوزير السابق محمد شياع السوداني (52 عاما) بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.



ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش اضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.