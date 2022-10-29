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مقديشو: انفجرت سيارتان مفخختان السبت في مقديشو مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط "ضحايا" وأحدث أضراراً جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "الانفجارين المتزامنين" وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلفا "العديد من الضحايا"، مضيفا "سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقا".

من جهته، قال الشرطي ابراهيم محمد إن احدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية.

وأضاف "بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها".

وأفاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عدداً كبيراً من الاشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول.

واورد شاهد آخر اسمه أمينو سلاد "شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة الى متمردي حركة الشباب الاسلامية المتطرفة التي ما زلت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.