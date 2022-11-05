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سيول: أسفرت عمليات إغاثة شاقة الجمعة عن إنقاذ عاملَين من كوريا الجنوبية علقا لأكثر من تسعة أيام داخل منجم زنك، على ما أفادت السلطات السبت.

وعلق الرجلان على عمق 190 متراً داخل بئر المنجم الواقع في بونغهوا (شرق) والذي انهار في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

وأظهرت مشاهد عرضتها محطات تلفزيونية خروجهما من المنجم الجمعة بمساعدة عناصر الإغاثة.

ووصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خروجهما من المنجم بـ"المعجزة".

وكتب السبت في منشور عبر فيسبوك "شكراً لعودتكما سالمَين وبصحة جيدة بعدما كنتما بين الحياة والموت"، وتوجّه بالشكر لعناصر الإغاثة على جهودهم.

في حال مستقرة

وأوضحت السلطات أن الرجلين البالغين 56 و62 عاماً في حال مستقرة، معربةً عن اعتقادها بأنهما أشعلا ناراً ونصبا خيمة بلاستيكية داخل المنجم من أجل التدفئة.

وقال ليم يون سوك، أحد المسؤولين في فرق الإغاثة، إن الناجيَين "كانا يحوزان كمية من القهوة الفورية واعتمداها كوجبة".

وأوضح أنهما "صمدا بفضل من شرب المياه التي كانت تتساقط في الداخل".

وبدا الفرح واضحاً على أقارب العاملين الذين كانوا قد فقدوا الأمل في إمكان إنقاذهما.

وقال نجل أحد الرجلين مبتهجاً "لقد صرخت: أبي! لقد أصبحت شخصية مشهورة الآن".

وذكرت قريبة العامل الثاني الذي كان معصوب العينين بعد تمضيته قرابة العشرة أيام في الظلام، أنّه سألها عن هويتها.

وما كان منه إلا أن ضحك بعد أن عرف هويتها. وقالت "ما زلنا لا نصدّق ما حصل".

ويأتي خبر إنقاذ عاملي المنجم تزامناً مع فترة حداد وطني تشهدها كوريا الجنوبية إزاء مقتل أكثر من 150 شخصاً في حادثة تدافع وقعت السبت الفائت خلال احتفالات بعيد هالوين وسط سيول.