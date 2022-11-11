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إيلاف من لندن: أكد وزير الخزانة البريطانية الأسبق في عهد ولاية ليز تراس، والنائب عن حزب المحافظين الشائعات التي تفيد بأنه علم بإقالته على (تويتر).

وقال كواسي كوارتنغ أنه طلب من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس أن "تبطئ" بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة لانهيار السوق.

وقال الوزير الذي كانت اقالته تراس، لبرنامج الإصدار الأول من برنامج TalkTV: إنها كانت قالت له: حسنًا، لدي عامين فقط كرئيسة للوزراء، وأجبتها: لكنني أرى أن لديك شهرين فقط إذا واصلت العمل بهذا الأسلوب".

واستقالت تراس بعد أقل من شهرين من توليها رئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون يوم 6 سبتمبر 2022.

اعتراف بالمسؤولية

واعترف وزير الخزانة الأسبق المقال بمسؤوليته عن الخطة المالية التي اثارت جدلا كبيرا وتراجعت عنها الحكومة في وقت لاحق مع تعيين جيريمي هنت وزيرا للخزانة.

ومع ذلك، رفض كوارتينغ الاعتذار عما حدث ، قائلاً بدلاً من ذلك: "إذا نظرنا إلى الوراء ، أعتقد أنه كان بإمكاننا اتباع نهج محسوب بدرجة أكبر".

وردا على سؤال عن الخطأ الذي حدث في الميزانية المصغرة، قال النائب الوزير الأسبق: "أعتقد أننا حاولنا القيام بالكثير بسرعة كبيرة جدًا. كثيرًا جدًا وبسرعة كبيرة. أعتقد أن الهدف الاستراتيجي كان صحيحًا".

واضاف: "لكن أعتقد أنه كان يجب أن يكون لدينا نهج مدروس أكثر، لأن لدينا بيان الخريف. وبالطبع ، سيكون هذا البرنامج في الميزانية في أبريل المقبل".

وقال كوارتينغ: "هذه كانت رؤية رئيسة الوزراء وكان هدفها هو الشيء الصحيح بنسبة 100٪ ، لكنني أعتقد أننا كنا بحاجة إلى خطة تكتيكية أفضل لتحقيق ما أرادته."

ووجه الوزير الأسبق كوارتنغ أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى السيدة تراس، قائلاً إنها كانت "غالبا تؤكد على اغتنام الفرصة، وهنا بدأنا في الركض لتنفيذ المهمة"، مضيفًا: "إنها ديناميكية للغاية ، وقوية للغاية. هذا رائع بقوة، ولكننا اسرعنا بقوة بالمقابل".

لكن كوارتنغ قال إن "الدرس الذي تعلمناه" هو أن يكون لدينا "نهج تكتيكي ومدروس".

تحرك سريع

ولدى سؤاله عن المسؤول عن الوتيرة، قال كوارتنغ مرة أخرى، إنها رئيسة الوزراء السابقة، التي كانت "ترى كثيرًا أننا بحاجة إلى تحريك الأمور بسرعة" ، مضيفًا: "لكنني أعتقد أن الأمر كان سريعًا للغاية".

ومع ذلك ، فقد اعترف الوزير الأسبق بأنه لم يخبر السيدة تراس بذلك في ذلك الوقت ، وأضاف: "لقد قلت في الواقع بعد الميزانية أنه لأننا كنا نسير بسرعة كبيرة حتى بعد الميزانية المصغرة ، كنا نسير بسرعة فائقة. ولكن كان يتعين ان نتمهل".

وكانت تراس جاءت بحليفها السابق والسياسي المخضرم إلى وزارة الخزانة كأول تعيين لها في مجلس الوزراء بعد فوزها في مسابقة قيادة حزب المحافظين خلال الصيف الماضي.

في سبتمبر، أعلن كوارتنغ عن مجموعة من سياسات خفض الضرائب غير الممولة في مجلس العموم والتي أدت إلى تدهور الأسواق.

إقصاء

وفي البداية، التزمت رئيسة الوزراء والوزير بخططهما، ولكن بعد عدد من التحولات ، تم إقصاء السيد كوارتنغ من قبل رئيسه واستبداله بوزير الخزامة الحالي جيريمي هنت ، الذي عكس في غضون أيام جميع الخطط التي وضعها. وبعد أيام ، استقالت السيدة تراس من منصبها.

وفي حديثه عن إقالته ، قال السيد كوارتنغ إن السيدة تراس كانت "عاطفية للغاية" ، مضيفًا: "لا أتذكر ما إذا كانت تبكي بالفعل، لكنها كانت عاطفية للغاية ، وكان من الصعب القيام بذلك. وأعتقد أنها اعتقدت بصدق (إقالته) أن هذا هو الشيء الصحيح لكسب المزيد من الوقت لها لتضع رئاستها للوزراء على الطريق الصحيح".

اختلفنا لكننا أصدقاء

وأضاف: "اختلفت انا والسيدة تراس بشكل واضح ، لأنني اعتقدت أنه إذا أقال رئيس الوزراء وزراء، بسبب ما قام به رئيس الوزراء ، فإن ذلك يترك رئيس الوزراء في موقف ضعيف للغاية. وقد قال لي عدد من الأشخاص ،" لقد علمت عندما طردتك ، انتهى الأمر".

لكن كوارتينغ أصر على أن والسيدة تراس ما زالا صديقين، على الرغم من أنه فاتته مكالمة منها "قبل يومين" ولم يردها بعد.

وفي ختام المقابلة ، أشاد وزير الخزانة الأسبق برئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك ، قائلاً إنه "رئيس وزراء يتمتع بمصداقية كبيرة في الواقع" وكان "رائعًا للغاية ومدروسًا للغاية".