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إيلاف من لندن: كشف فنان الكتابة والرسم على الجدران (الغرافيتي) البريطاني الشهير بانكسي عن أحدث أعماله في مبنى دمره القصف في أوكرانيا.

ونشر بانكسي صورة على (إنستغرام) لعمله الفني الجديد وهو يمثل لاعب جمباز يقوم بالوقوف على يديه وسط الركام في بلدة بورودينكا، وأدت اللوحات الجدارية التي شوهدت في العاصمة الأوكرانية كييف وحولها إلى تكهنات بأن الفنان المجهول كان يعمل في الدولة التي مزقتها الحرب.

لاعب الجمباز



ونشر فنان الغرافيتي صورة جدارية للاعب الجمباز في الحطام الذي خلفه القصف الروسي ، مع تسمية توضيحية تقول فقط "بورودينكا، أوكرانيا".

وكانت بورودينكا واحدة من أكثر الأماكن تضررًا من القصف الروسي لأوكرانيا في أعقاب غزو 24 فبراير الماضي.

واحتل الجنود الروس البلدة - الواقعة على بعد حوالي 30 ميلاً (48 كم) شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف - لأسابيع في المرحلة الأولى من الحرب، قبل أن تحررها أوكرانيا في نهاية المطاف في أبريل/ نيسان.

قطعة ثانية من الرسم في بوروديانكا، لم يتم تأكيدها من قبل بانكسي، تصور رجلاً يشبه فلاديمير بوتين يتم رميه على الأرض، خلال مباراة جودو مع صبي صغير.

يذكر أن الرئيس الروسي حائز على "الحزام الأسود" للجودو ومعجب معروف بفنون الدفاع عن النفس.

والرسم الثالث، يمثل امرأة ترتدي ثيابًا ودعامة للرقبة تلوح بشريط على جدار مبنى مدمر في إيربين، وكانت المدينة الواقعة على مشارف مدينة كييف موقعًا لمذبحة سيئة السمعة راح ضحيتها مئات المدنيين على يد القوات الروسية المحتلة.

ويصور العمل الرابع ، الذي يشبه أيضًا أسلوب بانكسي المميز المطلي بالرش، طفلين يجلسان على فخ خزان معدني ويستخدمه كرذاذ متأرجح مرسوم على كتلة دفاعية خرسانية في كييف.

مجهول مشهور



يذكر أن (بانكسي) هو أحد أشهر الفنانين في العالم، بينما يظل مجهول الهوية تمامًا. وكان صعد إلى الشهرة بتصاميمه المرسومة حول مدينة بريستول غرب إنكلترا في أوائل التسعينيات.

ويعتقد بحسب العديد من التقارير أن اسمه الحقيقى روبرت بانسكي من مواليد سنة 1974 وأصله من بلدة ييات القريبة من مدينة بريستول، لكن لا يوجد تأكيد على هوية بانسكي الحقيقية وسيرته الذاتية تبقى غير معروفة.

ادانة الحروب



وكل ما يعرف هو أن بانسكي وصل إلى لندن عام 1990، واشتهر بأعماله المثيرة للجدل لما تتضمنه من نقد اجتماعي صريح فضلًا عن إدانته للحروب والنزعات الفاشية ومجتمع الاستهلاك، وحصار غزة وغيرها من القضايا الإنسانية، ومن أشهر رسومات الغرافيتي التي لا تزال باقية في لندن بالقرب من هايد بارك تحمل شعار "تسوق حتى تسقط"، ويصور سيدة تسقط في الفراغ مع عربة جرّ للتسوق.



يعتقد الكثيرون أن بانسكي رجل في الأربعين من عمره من بريستول. ومنذ عام يؤكدون أن اسمه الحقيقي روب، وذلك بعد الحملة الترويجية التي دشنها منسق الأسطوانات (الدي جي) الشهير جولدي في إحدى الحفلات حينما قال: "أعتقد أنه فنان رائع"، ليفتح بذلك الباب أمام تخمينات أخرى أن اسمه قد يكون روب ديل ناغا أو روبين غانينغام.

