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إيلاف من الرباط: نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السبت، في بيان رسمي،نشرته على موقعها الرسمي،ب"الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة"، التي قالت إنها "صاحبت افتتاح بطولة افريقيا للاعبين المحليين(شان) أمس الجمعة بالجزائر".

وأوضح البيان، متحدثا عن "الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(كاف)، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي".

كما نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقف هذا البيان، ب"العبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح".

وفي هذا الشأن، يضيف البيان، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادى وأخلاق كرة القدم".

وأثارت كلمة ألقاها حفيد للزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا غضبا مغربيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهجنين فتح المجال أمامه للخوض في أمور سياسية تهم الوحدة الترابية للمغرب؛ فيما أظهرت مقاطع مصورة الجمهور الجزائري في حفل الافتتاح وهو يوجه عبارات عنصرية للمغاربة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تعذر سفر المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط - سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.



