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إيلاف من بيروت: التقى قادة الدفاع الأوروبيون والأميركيون في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا من دون أن يتوصلوا إلى اتفاق لإرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا. ما يعنيه هذا القرار لأوكرانيا في ساحة المعركة لم يتضح بعد. ومع ذلك، فإن ما تكشفه عن بقية أوروبا واضح بالفعل: هناك انقسامات مستمرة وصارمة بشأن الأهداف النهائية للحرب. بحث المؤتمر الأخير الذي استضافه المجلس الأطلسي ومؤسسة كونراد أديناور في ستوكهولم في جذور الآراء المتباينة بين العواصم الغربية حول ما ينبغي تحقيقه في أوكرانيا وكيف.

بشكل عام، ظهرت مدرستان فكريتان في أوكرانيا. الأول هو الذي عقدته دول البلطيق، ودول الشمال، وبولندا، ودول أخرى في أوروبا الشرقية، وهو الاعتقاد بأن روسيا بحاجة إلى أن تُهزم عسكريًا بشكل حاسم. يُعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحاجة إلى حرمانه من فرصة تدوين قصة نجاح يمكن أن تبقي الإمبريالية الروسية على قيد الحياة. جادل رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت بأنه فقط بعد أن تتخلص روسيا من "إغراءاتها الإمبريالية"، ستتمكن موسكو من "التطور في وئام مع كل جيرانها وكل أوروبا". المدرسة الفكرية الثانية، التي تتبناها ألمانيا وفرنسا ودول جنوب أوروبا، وإلى حد ما واشنطن، تسعى إلى تجنب التصعيد اعتقادًا بأن بوتين محاصرًا ومتراجعًا قد يؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

تحت المظلة الأوكرانية

قال ميشال بارانوفسكي، مدير مكتب وارسو التابع لصندوق مارشال الألماني، إن تكتل الدول في المدرسة الفكرية الأولى، الأقرب جغرافيًا إلى روسيا، ينظر إلى الغرب على أنه "يعيش تحت مظلة القوات المسلحة الأوكرانية". ما يقف بين روسيا وبقية أوروبا هو الجنود والمجتمع الأوكرانيون. المظلة ليست حلاً لكنها ببساطة تشتري الوقت لأوروبا. قالت وزيرة الدولة السويدية للتعاون الإنمائي ديانا جانسي: "قد تبدو تكلفة دعم أوكرانيا باهظة، لكن تكاليف عدم مقاومة روسيا ستكون أعلى بشكل كبير".

في تعبير واضح عن هذا التفكير، أعلنت السويد وفنلندا قبل يوم واحد من اجتماع رامشتاين أنهما سترسلان أكثر حزم المساعدات العسكرية تقدمًا وأكبرها حتى الآن إلى أوكرانيا. تشمل هذه الحزم مركبة قتال المشاة CV90 ونظام مدفعية آرتشر ذاتية الدفع وأربعمائة مليون يورو من العتاد الآخر. وبذلك، أرسل الثنائي الاسكندنافي إشارة واضحة إلى العواصم الأوروبية الأخرى بشأن موقفهم من فوز أوكرانيا.

قال ستاومير ديبسكي، مدير المعهد البولندي للشؤون الدولية، إن استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم لن تترك مجالًا للشك في أن روسيا خسرت الحرب بتكلفة باهظة لمجتمعها وأن موسكو لن تلعب دورًا رئيسيًا في الشؤون الأوروبية. ولضمان تحقيق نصر أوكراني يشمل شبه جزيرة القرم، يتعين على أعضاء الناتو الانتقال إلى إنتاج الذخائر في زمن الحرب. تحتاج الحكومات الغربية إلى إصدار أوامر للصناعة التي لن تنتج الذخائر بدون عقود في متناول اليد. كما أشار بارانوفسكي، سيكون من الفشل الأخلاقي للغرب "إغلاق صنبور" الأسلحة والذخائر عندما تظل أوكرانيا على استعداد للقتال. علاوة على ذلك، فإن الفشل في إعادة تكوين أوكرانيا سيجعل الغرب يواجه حقائق قاسية في غضون أشهر قليلة. وحذر ميكثا من أنه إذا تجمد الصراع، فسوف تعيد روسيا تشكيل قواتها وتهاجمها مرة أخرى، مما يؤدي إلى "حرب أوسع في أوروبا".

المدرسة الثانية

ترى المدرسة الفكرية الثانية حول الوضع النهائي في أوكرانيا، التي تسيطر عليها عمومًا دول أوروبا الغربية والجنوبية، أن المزيد من المساعدات العسكرية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه. في الواقع، حتى الآن، كان الدعم العسكري لأوكرانيا مشروطًا للغاية. قالت جانا بوجليرين، رئيسة مكتب برلين، إن نهج الغرب "غليان الضفدع"، الذي يرسل ببطء المزيد والمزيد من الأسلحة المتقدمة مع خيوط مرتبطة بكيفية استخدام مثل هذه الأسلحة، يقرر بشكل طبيعي ما يمكن أن تفعله أوكرانيا وما لا تستطيع فعله في ساحة المعركة. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. يسعى هذا الدعم المشروط إلى تجنب التصعيد إلى حرب مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

أدى هذا الانقسام إلى عواقب على العلاقات بين برلين وجيرانها في شرق وشمال أوروبا. قالت حنا أوجانين، مديرة الأبحاث بجامعة تامبيري في فنلندا، إن هلسنكي لا تفكر بالفعل كما برلين. اعتادت ألمانيا أن تكون منزلًا خفيفًا: بلد تثق فيه، وتتطلع إليه من أجل القيادة، و "تختبئ" عند اتخاذ القرارات السياسية. وأوضح أوجانين أن فنلندا تتخذ الآن قراراتها بنفسها "دون انتظار ألمانيا".

إن اتخاذ القرارات ذات الميول المتقدمة في فنلندا هو أحد المؤشرات على تراجع القيادة الألمانية في أوروبا، على الرغم من تسايتنويندي في برلين - "نقطة التحول" في سياستها الخارجية التي أعلنها شولتز العام الماضي في الأيام الأولى لغزو بوتين . لا يزال رد الفعل الألماني القديم المتمثل في عدم الذهاب بمفرده، والسعي إلى مشاركة متعددة الأطراف، والامتناع عن الأدوات العسكرية لإيجاد حلول، هو رد الفعل الافتراضي على حرب روسيا في أوكرانيا. قد تكون توقعات أوروبا قد ارتفعت في البداية بوعد تسايتنويندي، ومعها القيادة الألمانية المتجددة . قال بنجامين تاليس، كبير الباحثين في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن برلين لا تزال تعتبر اليوم على أنها لا تفعل ما يكفي.

لا وضوح

إذا لم يكن هناك وضوح في أوروبا، فقد يتحول اهتمام الولايات المتحدة إلى مكان آخر. في الوقت الحالي، الولايات المتحدة ملتزمة تجاه أوروبا. ومع ذلك، فإن روسيا وأوكرانيا ليست سوى جزء من صورة أكبر لواشنطن. على أي من أن محور الولايات المتحدة الذي طالما روج له تجاه آسيا لم يتحقق بالكامل بعد، كقوة المحيط الأطلسي، المحيط الهادئ، الولايات المتحدة الأميركية ستركز بشكل كبير على الصين. أوضح ميتشتا أنه بعد عقود من نزع السلاح، فإن أوروبا تظهر فترة قرابة عشر سنوات فقط ستعمل الولايات المتحدة على حبة تفرج في إعادة تخزين المخزونات. يتعين على أوروبا أن تستقبل أكبر، وقريباً، لإقناع الولايات المتحدة الأميركية.

يتمثل التحدي المركزي للحفاظ على الوحدة عبر الأطلسي في مساعدة دول أوروبا الغربية على فهم المخاطر في أوكرانيا. لخص بيلدت، عضو المجلس الاستشاري الدولي التابع لمجلس الأطلسي، الواقع بكلماته الختامية في مؤتمر ستوكهولم: "استقرار أوكرانيا شرط مسبق لاستقرار أوروبا بأكملها".