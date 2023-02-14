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إيلاف من لندن: قال تقرير إن الملكة القرينة كاميلا زوجة عاهل بريطانيا تشارلز الثالث ستعتمر تاج الملكة ماري في احتفال تتويج الملك في مايو المقبل.

وتمت إزالة التاج من العرض في برج لندن لغايات التعديل، وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة قرون التي يتم فيها استخدام تاج موجود لتتويج ملكة قرينة بدلاً من إنشاء تاج جديد.

وذكر تقرير (سكاي نيوز) أن الملكة كاميلا اتخذت القرار باعتمار تاج الملكة ماري من أجل الاستدامة والكفاءة. وكان هذا التاج أنشيء في الأصل لتتويج ماري أوف تيك بصفتها ملكة قرينة في تتويج الملك جورج الخامس، الجد الأكبر للملك الحالي تشارلز الثالث، في عام 1911.

تغييرات وإضافات

وسيتم إجراء بعض التغييرات والإضافات على التج، من قبل الجواهرجي الملكي، تماشياً مع التقليد المتمثل في إدخال المجوهرات بشكل فريد خصيصًا للمناسبة ولتعكس أسلوب مرتديها الفردي.

وستُحيي هذه التغييرات ذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حيث سيتم إعادة ضبط التاج بأحجار الماس كولينان III و IV و V ، والتي غالبًا ما كانت ترتديها الملكة السابقة كدبابيس Brooches .

بالإضافة إلى الماس، ستتم إزالة أربعة من أقواس التاج الثمانية القابلة للفصل، مما يعطي غطاء الرأس صورة ظلية مختلفة عما كانت ترتديه الملكة ماري في تتويج عام 1911.

يذكر أن تاج سانت إدوارد، الذي سيتم استخدامه لتتويج الملك تشارلز الثالث، عاد للعرض العام في برج لندن الآن بعد أن اكتملت تعديلاته ليتم اعتماره في احتفال التتويج في مايو المقبل.

