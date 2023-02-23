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القدس: أعلنت إسرائيل الخميس أن سلطنة عمان التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة العبرية، سمحت لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين "بالقرار التاريخي الذي سيختصر وقت الرحلة إلى آسيا ويقلل التكاليف للمواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب هيئة الطيران المدني العماني أن "الهيئة تؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

واستقبلت عمان، حليفة الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في 2018 رغم عدم اعترافها بدولة إسرائيل. وتقيم سلطنة عمان كذلك علاقات جيدة مع إيران.

وأكد نتانياهو عقب زيارته، أن السلطنة مستعدة لفتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الإسرائيلية، وهو أمر بدا حينها ذات أهمية عملية محدودة، خصوصا للرحلات الجوية إلى آسيا، لعدم السماح لها بالتحليق فوق المملكة العربية السعودية.

في تموز /يوليو 2022 أعلنت الرياض التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فتح مجالها الجوي أمام "جميع شركات الطيران"، بما في ذلك الشركات الاسرائيلية.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كانون الثاني/يناير الماضي، أن بلاده لن تطبع علاقاتها مع اسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.